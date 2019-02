Yeni transfer için flaş sözler: Luyindama...

Mehmet Demirkol



Belhanda-Feghouli-Ndiaye-Fernando-Onyekuru 5’lisinin artık konvertibl bir oyunu olmalı. Her zaman, her yerde, her zemin ve her rakibe karşı, içeride dışarıda oynayabilecekleri bir oyun. Rakipler dün olduğu gibi bu 5’liye özellikle de hücuma yakın 3’lüye tedbirler getirdiğinde başka bir yöntem bulabilmeliler. Öyle olmuyor ama. Alanya’nın hiç de defansif olmayan beklerini de hücuma sokan oyununda özellikle Onyekuru için mükemmel fırsatlar vardı. Ama her defasında rakibe toslamayı ve arkadaşlarını kullanmamayı başardı. Şimdi Mitroglu’nun yokluğundan bahsetmek kolay. Ancak Yunan santrforun hangi oyunun ne şekilde bir parçası olacağına dair hiçbir ipucu alamadığını da söylemek lazım. Korkunç bir kolay top kaybıyla oynadı orta saha. İkİnci yarının başında Galatasaray kendi sağına dönüp Belhanda biraz uyanınca belki bir şeyleri biraz anlamıştır. Bakalım Galatasaray ne zaman bu konvertibl orta saha oyununa ulaşacak. Sergen Hoca, Fernandes’i neden 80’de çıkardı? Djalma Campos’u daha formda gördüğü için mi? Galatasaray’ın son dakikalarda alacağı riski Şilili’yle daha kolay avantaja çevirmez miydi? Efecan. Oyun bilgisi, zekası, çalışkanlığı ile yine parlaktı. Kimse ‘yabancı sınırı gelsin’ demesin. Bu oyuncular bu kadar parlıyorsa yüksek rekabetten. Yatmayıp çalışan hakkını alıyor. Ehliyetin milliyeti olmaz. Muslera mümkünse 40 yaşına kadar oynasın fikrimde bir değişiklik yok. Ancak Uruguaylı, yılda 1-2 kez tekrarladığı sakarlığını son haftalarda çok sık göstermeye başladı. Önce bacak arasından kaçırdı sonra da her ne kadar beklenmedik bir şut olsa da Campos’dan garip bir gol yedi. Hakem performansları maalesef çok dengesiz. O kadar çok saçmalık oldu ki, hiç girmesem daha iyi.