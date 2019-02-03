Yeni transfer için flaş sözler: Luyindama...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor yazarları karşılaşma için değerlendirmelerde bulundu.
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Hakan Ünsal
Sıkıntılarından arınmış, eksiklerden kurtulmuş, yenilenmiş ve güçlenmiş haliyle ilk maçına çıkan Galatasaray’da, gelen oyuncuların ne vereceği ve geleceğe dair mesajlar merakla bekleniyordu. Diagne’nin yokluğunda bütün gözler Mitroglou’nda olacaktı. Aynı zamanda değişen savunmanın da sınavıydı. Tabii diğer tarafta Sergen Yalçın ile toparlanan, temposu artan ve başkalaşan Alanyaspor vardı. Geçen sezon 30’uncu haftada oynanan ve şampiyonluk yolunda çok zor geçilen maçı unutmak ve Alanyaspor’u hafife almak mantık dışıydı.
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FACİA İLK YARI
Galatasaray kötü bir ilk yarı geçirdi. Özellikle ilk yarının sonlarına doğru Alanyaspor’un ciddi baskı koyması ve sarı kırmızılıların çıkamaması iki tarafın da iyi ve kötü yaptığı işler sebebiyleydi.1-Mitroglou’nun oyundan kopuk, takıma yardım etmeyen ve etkisiz hali startı verdi. Alanyaspor’un stoperleri de çok yakın oynayıp Mitroglou’nun topla buluşmasını engelleyerek iyi iş yaptı.2-Orta sahada Fernando, Ndiaye ve Feghouli’ye rakibin yaptığı baskılı ve sert oyun Galatasaray’ın teklemesine, oyunun hakimi olamamasına sebep oldu. Bu baskı sonucu kaybedilen toplar hep tehlike ve pozisyonların yaşanmasına sebep oldu.
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FEGHOULI KAYBOLDU
3-Takımın en etkili oyuncusu Onyekuru’yu asla tek oyuncu ile karşılamayıp, kademeli iki oyuncu ile savunarak en vurucu adamı pasifize ettiler ve bunu istisnasız yaptılar.4-Son dönemde forma giren ve iyi oynayan Feghouli’yi topla buluşturmayıp, orta sahanın içine ittiler ve Feghouli bu kalabalık içinde kayboldu. Haliyle sol kenarı sıkıntı yaşayan Galatasaray için sağ kenarda kilitlendi.5- Ligin formda oyuncusu Efecan ile sağ kenarı iyi kullanarak sonradan oyuna giren Ömer Bayram’ın koridorundan fazlasıyla faydalandılar.
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MITROGLOU TOP TUTAMAYINCA...
İlk yarının kısa özeti şu: Önde top tutmayan Mitroglou yüzünden takım kendi sahasından çıkamadı, orta sahadaki top kayıpları hata ve pozisyonları hazırladı. Ayağına her topu alan Onyekuru’yu arayıp topu ona atmaya çalışınca, Feghouli de kenar yerine içerde kalınca Alanyaspor’un işi kolaylaştı. İlk yarı Galatasaray ne yapacak diye beklerken, Sergen hocanın oyunu çok iyi kurgulamasını ve Galatasaray’ı çok iyi analiz edip, istediğini oyuncularına yaptırmasını izledik.
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FATİH HOCA DA HATA YAPTI
İlk yarıda yapılan yanlışların anlatıldığı Galatasaray’da, ikinci devreye başlangıç iyi olunca hemen işin şekli değişti. Feghouli’nin çizgiyi kullandığı ve golünü attığı, Belhanda’nın yana değil de öne oynadığı ve golün geldiği 10 dakikalık kısa oyun sonrasında vites artması gerekirken temponun düşmesi hataydı. Bir başka hata da, zaten iyi oynanmayan ve mutlak kazanılması gereken bir maçta, deplasmanda üretkenlik ve kazanma sıkıntısı yaşayan takımda, ne kadar iyi olmasa da Mitroglu’nun çıkmasıydı. Fatih hoca bu tarz durumlarda hep risk alırken bu sefer almadığı risk puan kaybına sebep oldu. Oynanan oyun ve verilen pozisyonlara bakınca deplasmanda 1 puan iyi denilebilir ama öyle değil. Çünkü bu kayıpların telafisinin olmayacağı bir rakip var artık ve puan farkı kapanmayacak seviyeye gelebilir.
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Kanat Atkaya
Ara transfer dönemini taraftarın gönlüne su serpecek, hatta baraj kapaklarını açıp su bastıracak şekilde bir atakla tamamladı Galatasaray yönetimi. Kâğıt üzerinde hepsi de “tam isabet" olan transferlerin uyum sürecini tamamlamaları için elbette zaman gerekiyor ancak kervan yola çıktı bile. Dün Marcao dışında takıma yeni katılan isimlerden Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama da sahadaydı. Ancak mesela Mitroglou’yu kabaca bile tartmaya imkân sağlayacak bir oyun anlayışı yoktu.Sergen Yalçın yönetiminde istikrarlı bir yürüyüşe geçen, özellikle de sahasında yenilmez bir takıma doğru evrilen Alanyaspor deyimin tam karşılığı olarak sahayı dar etti sarı kırmızılara.Efecan Karaca ve Fernandes gibi isimlerle zorlayıcı ataklar geliştiren ev sahibi takım sert, sağlam, hızlı oyunuyla rakibini kalesine neredeyse yaklaştırmadı ve sürekli gol pozisyonları yarattı.Bu sırada Galatasaray ne yaptı peki? Açıkçası kazan- dığı topları rakibe çabuk tarafından devretmekle yetindi. Son haftalarda takımın taşıyıcı kolonları olarak göze çarpan Feghouli, Belhanda ve Onyekuru etkisiz elemanlara dönüştü ve rakip savunma duvarına çarpıp çarpı düştü.Çaresiz kalan, orta sahanın anahtarını teslim eden Galatasaray ilk devre sona ererken Djalma’nın müthiş golüyle geriye düştü nihayetinde. İkinci yarı, maçın ilk 45 dakikasında etkisiz eleman olan Belhanda-Feghouli’nin anlık parlamasıyla beraberlik golünü getirdi; futbolun cilvesi işte. Belhanda hazırladı, Feghouli şahane vurdu ve maç yeniden başladı. Skorun 1-1’egelmesinin ardından Alanya ekibi toparlanıp ilk yarıdaki oyununa dönmeye çalıştı ancak bu kez maçın hücum yönünü de oynamaya başlayan bir rakiple mücadele etmek durumunda kaldı.Kalan kısımda Galatasaray zorlu deplasmandan galibiyeti kopartmak için daha ciddi asıldı maça, herkes işini daha iyi yapar hale geldi ama olmadı. Hakkı beraberlik olan maçtı, öyle de bitti.
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EN İYİ TRANSFER
Kimin nasıl katkı sağlayacağı meçhul, bilmek için müneccim olmak gerek. Ancak Marcao’ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Gelir gelmez uyum sağlayan, müthiş oynayan Marcao şimdilik “en iyi transfer” sayılır. Birinci sınıf bu oyuncuyu bulan ve burun kıvıranlara rağmen transfer edenleri kutlarım.
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KENETLENMEYE HAZIRLANIN
Göztepe maçının ardından Fatih Terim transferler konusunda topu Galatasaray yönetimine atmış, daha doğru ifadeyle sert bir şekilde fırlatmıştı. Neyse ki transfer kapısı kapanmadan forvet beklemekten sıtkı sıyrılmış taraftarın ve teknik kadronun istediği şekilde, belki de beklentileri de aşacak şekilde gelişti olaylar. Ligin gol kralı konumundaki Mbaye Diagne, tecrübeli Mitroglou, sert kaya görünümlü Luyindama, evlat Semih Kaya. Yani yönetim Fatih Terim’in attığı topu yumuşattı ve hoca başta olmak üzere tüm camiayı mutlu edecek büyükçe bir hediye paketi olarak geri verdi. Artık bahane kalmadığına göre şimdi Galatasaray camiası çok iyi başardığı bir işe yeniden, canla, heyecanla yeniden başlamalı; Kenetlenmeli.
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Mehmet Demirkol
Belhanda-Feghouli-Ndiaye-Fernando-Onyekuru 5’lisinin artık konvertibl bir oyunu olmalı. Her zaman, her yerde, her zemin ve her rakibe karşı, içeride dışarıda oynayabilecekleri bir oyun. Rakipler dün olduğu gibi bu 5’liye özellikle de hücuma yakın 3’lüye tedbirler getirdiğinde başka bir yöntem bulabilmeliler. Öyle olmuyor ama. Alanya’nın hiç de defansif olmayan beklerini de hücuma sokan oyununda özellikle Onyekuru için mükemmel fırsatlar vardı. Ama her defasında rakibe toslamayı ve arkadaşlarını kullanmamayı başardı. Şimdi Mitroglu’nun yokluğundan bahsetmek kolay. Ancak Yunan santrforun hangi oyunun ne şekilde bir parçası olacağına dair hiçbir ipucu alamadığını da söylemek lazım. Korkunç bir kolay top kaybıyla oynadı orta saha. İkİnci yarının başında Galatasaray kendi sağına dönüp Belhanda biraz uyanınca belki bir şeyleri biraz anlamıştır. Bakalım Galatasaray ne zaman bu konvertibl orta saha oyununa ulaşacak. Sergen Hoca, Fernandes’i neden 80’de çıkardı? Djalma Campos’u daha formda gördüğü için mi? Galatasaray’ın son dakikalarda alacağı riski Şilili’yle daha kolay avantaja çevirmez miydi? Efecan. Oyun bilgisi, zekası, çalışkanlığı ile yine parlaktı. Kimse ‘yabancı sınırı gelsin’ demesin. Bu oyuncular bu kadar parlıyorsa yüksek rekabetten. Yatmayıp çalışan hakkını alıyor. Ehliyetin milliyeti olmaz. Muslera mümkünse 40 yaşına kadar oynasın fikrimde bir değişiklik yok. Ancak Uruguaylı, yılda 1-2 kez tekrarladığı sakarlığını son haftalarda çok sık göstermeye başladı. Önce bacak arasından kaçırdı sonra da her ne kadar beklenmedik bir şut olsa da Campos’dan garip bir gol yedi. Hakem performansları maalesef çok dengesiz. O kadar çok saçmalık oldu ki, hiç girmesem daha iyi.
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Levent Tüzemen
Galatasaray'ı bu sezon Avrupa maçları dahil ilk yarısını mahkum oynadığı bir maç görmedim.Belhanda yeterli sorumluluk almayıp kaçak oynayınca G.Saray ilk 45'te rakip kaleye gidemedi.Alanya, sert oyunuyla G.Saraylı oyunculara alan savunması yaparak hızlı hücum şansı vermediği gibi art arda pas yapmasını da engelledi. Mariano'nun yerine giren Ömer ve Linnes kanat bindirmeleri yapamayınca Galatasaray rakibin hücum presi karşısında mahkûm oynadı. Alanya'nın golü baskette son saniyedeki üçlüklere benziyor. Muslera'nın bu vuruşu beklememesi kalitesine yakışmadı.İkinci yarıya Feghouli'nin golüyle başlamak G.Saray'a ciddi bir moraldi. Oyun tam Galatasaray baskısına dönüşürken rakip sahada istasyon olacak Mitroglou'yu Sinan ile değiştirmek yanlıştı.Madem Sinan oynayacaktı Mitroglou oyuna sonradan girseydi. Galatasaray'ın bu kadar çok baskı yediği maçta 1 puan almasını ve hatta yenilmemesini bir şans olarak görüyorum. Ancak Mariano ve Fernando ikilisinde ciddi bir mutsuzluk gözlemledim. Acaba Maicon'un sözleşmesinin dondurulması bu ikiliyi olumsuz mu etkiledi? Luyindama'nın heybetli bir görüntüsü var ama ilk maçta ciddi bir uyum sorunu yaşadı. Oysa Marcao ilk maçında 40 yıllık G.Saraylı gibiydi. Marcao'nun topu oyuna sokması ve dikine hareket etmesini Luyindama'da göremedik. Her hafta Galatasaray için final. Başta Ndiaye olmak üzere oyuncular öfke krizine girip kart görmemeli.
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"1-1 berabere kalıyorsak bu bizim ayıbımız"
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada mücadelenin hakemi Alper Ulusoy'u eleştirdi.