Yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Flaş karar...

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Babel resmen Ajax'a kiralandı. Sakat Luyindama'nın sözleşmesini donduracak Galatasaray'da tedavisi devam eden Andone, kadro dışı Nzonzi ve Club Brugge'ün geri göndermek istediği Diagne'nin durumları ise belirsizliğini koruyor. Mariano ve Nagatomo ise sözleşme fesih için masada....