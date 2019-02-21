Yeni sezona iki dünya yıldızı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, sezon sonunda iki dünya yıldızını birden kadrosuna katmaya çok yakın.
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Yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe için Portekiz'den çok flaş bir iddia geldi. Sarı-Lacivertliler'in Porto formasını giyen Yacine Brahimi'ye kanca attığı belirtiliyor.
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29 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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Menajeriyle temastalar
Bu sezon yaşanan büyük hüsranı yeni sezonda unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin Brahimi'nin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Damien Comolli'nin transferde tek yetkili olduğu ifade ediliyor.
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Porto'dan kesin ayrılacak
Haziran ayında serbest kalacağı için birçok önemli kulübün de radarında olan yıldız futbolcunun Porto'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brahimi 2014'ten bu yana Portekiz ekibinde forma giyiyor.
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Tam Yanal'ın aradığı isim
Hücumun solunda ve forvet arkasında görev yapabilen Brahimi top tekniği ile ön plana çıkıyor.Cezayirli futbolcu golleri ve asistleriyle, Ersun Yanal'ın 'tabelacı kanat oyuncusu' isteğini tam olarak karşılıyor.
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33 maçta oynadı 15 gole katkı yaptı
Porto formasıyla bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Yacine Brahimi 9 gol atarken 6 da asist yaptı. Cezayirli böylece 15 gole direkt katkıda bulundu.
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Hatem Ben Arfa sürprizi
Fenerbahçe'nin önüne flaş bir isim daha geldi: Hatem Ben Arfa. Menajerler, Rennes Kulübü ile sezon sonunda mukavelesi sona erecek 31 yaşındaki on numarayı sarı-lacivertli ekibe önerdi.
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Ersun Yanal, Fransız yıldızın transferine sıcak bakıyor.
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Rennes formasıyla bu sezon ligde 18 maça çıkan Ben Arfa, takımına 5 gol 2 asistlik katkı verdi.
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Fransız yıldız ayrıca Avrupa Ligi ve Fransa Kupası'nda çıktığı toplam 8 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.