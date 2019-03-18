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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
18 Mart 2019 - 18:45,

Yeni rota İtalya! Di Marzio transferi açıkladı

Ünlü İtalyan Muhabir Di Marzio, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız oyuncunun, İtalyan ekibiyle anlaştığını duyurdu.

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İşte detaylar...

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Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'te, transfer hareketliliği yaşanıyor...

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Sky Sport İtalya Muhabiri Gianluca Di Marzio, 25 yaşındaki santrforun yeni rotasının Serie A olacağını duyurdu.

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Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan'la ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Sarı-kırmızılı kulüpte gözden düşen ve sözleşmesinin yenilenmesi beklenmeyen, 25 yaşındaki santrforun yeni rotasının Serie A olacağı iddia edildi.

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Sky Sport İtalya Muhabiri Gianluca Di Marzio'nun, takipçileriyle paylaştığı habere göre; Genoa yönetimi, golcü oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın.

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Haberde, Çizme ekibinin bonservisi elinde olan Gümüş'le her konuda anlaştığı ve Galatasaray yönetimini de pek yakında bu konudan haberdar edeceği belirtildi.

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Di Marzio, 1994 doğumlu futbolcuyla ilgili resmi açıklamanın ise çok kısa bir süre içinde Genoa kulübü tarafından yapılacağını öne sürdü.

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Cim Bom'un 2014 yılında Stuttgart II kulübünden kadrosuna kattığı Sinan, bu sezon boy gösterdiği 24 maçta yalnızca 4 kez fileleri sarsabilmişti.

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