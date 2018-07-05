Yeni kaleci İngiltere'den! Comolli'nin prensi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı lacivertlilerde yeni sezonda Volkan Demirel'in yedek kulübesinde oturması kesin gibi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Bu doğrultuda Fenerbahçe yeni kaleci arayışlarını sürdürürken, Sportif Direktör Damien Comolli aradıkları kaleciyi İngiltere'de buldu... İmza için de kollar sıvandı... İşte o isim...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'de kaleci transferi için arayışlar tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler bu doğrultuda gözünü İngiltere'ye çevirdi. Sportif Direktör Damien Comolli, kaleci takviyesi için İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'un Belçikalı kalecisi Simon Mignolet için girişimlere başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Comolli'nin Liverpool'da Sportif Direktör olarak görev yaptığı dönemde kadroya kattığı, Simon Mignolet'i Fenerbahçe'ye transfer etmek istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Comolli'nin daha önce Liverpool'da görev yapması transferi kolaylaştırırken tecrübeli futbol adamının bağlantılarını sonuna kadar kullanması bekleniyor. Comolli'nin bu transfer için girişimlere derhal başladığı ve transfer için bütün şartları zorlayacağı belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Liverpool'un gündeminde bir kaleci transferi olduğu öğrenilirken bu durum geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü Alman kaleci Loris Karius'un yedeği olarak geçiren Mignolet için umudu artırıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Geçen sezon Liverpool'da geçirdiği beşince sezonda 22 resmi maça çıkan Mignolet, İngiliz ekibinde geçirdiği ilk dört sezonda sırasıyla 40, 54, 55 ve 31 resmi maçta görev almıştı. Mignolet, Belçika Milli Futbol Takımı ile 18 maçta forma giydi. (Fotomaç)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Mignolet, Premier Lig'de 13. haftada oynanan Liverpool-Chelsea maçında hatalı bir gol yiyerek takımın sahadan 1 puanla ayrılmasına neden olmuştu. İzlemek için videoya tıklayınız...