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Futbol

Yellow Friday'e ünlü akını!

Galatasaray taraftarının sosyal medyada başlattığı ve kulübün de bu harekete destek olduğu Yellow Friday (Sarı Cuma) etkinliğine katılım oldukça yüksek.

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Yellow Friday etkinliğine birçok ünlü isim de katıldı.

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Atama Demirer

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Behzat Uygur

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Bülent Korkmaz

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Işıl Alben

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Fatih Terim

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Hasan Kabze

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Claudio Taffarel

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Evren Turhan

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Göksenin Köksal

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Necati Ateş

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Feghouli

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Neslihan Darnel

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Hasan Şaş

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