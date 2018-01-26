« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Futbol
Basketbol
Voleybol
eSpor
Yazarlar
Canlı Skor
Videolar
Diğer
Fikstür
Puan Durumu
Motor Sporları
Diğer Sporlar
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Futbol
Haberler
>
Spor Haberleri
>
Futbol
>
Yellow Friday'e ünlü akını!
Futbol
Yellow Friday'e ünlü akını!
Galatasaray
taraftarının sosyal medyada başlattığı ve kulübün de bu harekete destek olduğu
Yellow Friday
(
Sarı Cuma
) etkinliğine katılım oldukça yüksek.
Hürriyet Haber
26.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 18:06
Hürriyet Haber
26.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 18:06
1 / 14
Yellow Friday etkinliğine birçok ünlü isim de katıldı.
Hürriyet Haber
26.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 18:06
2 / 14
Atama Demirer
Hürriyet Haber
26.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 18:06
3 / 14
Behzat Uygur
Hürriyet Haber
26.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 18:06
4 / 14
Bülent Korkmaz
Hürriyet Haber
26.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 18:06
5 / 14
Işıl Alben
Hürriyet Haber
26.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 18:06
6 / 14
Fatih Terim
Hürriyet Haber
26.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 18:06
7 / 14
Hasan Kabze
Hürriyet Haber
26.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 18:06
8 / 14
Claudio Taffarel
Hürriyet Haber
26.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 18:06
9 / 14
Evren Turhan
Hürriyet Haber
26.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 18:06
10 / 14
Göksenin Köksal
Hürriyet Haber
26.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 18:06
11 / 14
Necati Ateş
Hürriyet Haber
26.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 18:06
12 / 14
Feghouli
Hürriyet Haber
26.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 18:06
13 / 14
Neslihan Darnel
Hürriyet Haber
26.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 18:06
14 / 14
Hasan Şaş
PAYLAŞ
CANLI SKOR CEBİNDE!
Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.
SMS GÖNDERİLDİ!
Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER