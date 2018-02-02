Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yazarlar bombaladı: "General değil, acemi mangası!"
Yazarlarımız Kenan BAŞARAN, Uğur MELEKE ve Uğur VARDAN, 2-2 biten Bursaspor - Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi. İşte o yazılar...
Foto: Hürriyet Arşiv, Ajanslar
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Foto: Hürriyet Arşiv, Ajanslar
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Uğur MELEKE: GÖRÜNEN KÖY
Siz gazetelerin Beşiktaş’ı 4-2-3-1 dizdiğine bakmayın, onlar esasında iki yıldır 4-4-2 oynuyorlar. Talisca’nın sadece etiketinde “on numara” yazıyor, ama aslında Talisca tipi oyunculara dünyada “ikinci santrfor” diyorlar. Atletico’lu Griezmann gibi, ya da Rivaldo gibi. Talisca gol noktalarına pivot santrfor kadar giriyor, orta mesafe şutu iyi, boyu uzun olduğu için kafa golleri de atıyor. Sezonda tabelaya 15 gol yazan çok başarılı bir “ikinci santrfor”...
Foto: Hürriyet Arşiv, Ajanslar
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Ancak gerçek bir on numara gibi pas trafiğine sürekli katılmadığı, çok fazla asist özelliği olmadığı için onunla oynuyorsanız aslında siz 4-2-3-1 değil, 4-4-2’siniz. Bunu kabul edip, orta sahanızı ona göre şekillendirmeniz gerek. Üstelik Türkiye Ligi, bir 4-33 ligi... Bu yıl Beşiktaş’ın zorlandığı maçlara bakın, genelde orta saha savaşında 3’e 2 ile eksik kaldıkları müsabakalar olduğunu görürsünüz. Malatya’da Aytaç-Azubuike-Murat, Akhisar’da Sissoko-Aykut-Soner’den sonra Bursa’da da Shehu-Badu-Bostock üçlüsü, enerjileri ve dinamizmleriyle Beşiktaş orta sahasına üstünlük kurdular.
Foto: Hürriyet Arşiv, Ajanslar
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Aslında Şenol Güneş gibi deneyimli bir teknik adamın Bursaspor 11’ini görür görmez bunu sezmesi gerek. Bu sorunları neden öngöremiyor, teknik ekibinin rakip analizlerinde mi bir sıkıntı var, anlayamıyorum doğrusu. Eğer rakibiniz böyle sert bir üçlüyle oynayacaksa, Medel-Oğuzhan-Talisca üçlüsünün fiziksel olarak ezileceği, bir tür “görünen köy.” Beşiktaş’ta tek sorun başlangıç 11’inde de değil. Değişiklikler de verimsiz... Güneş bu tarz maçlarda ısrarla Talisca’yı sağa gönderiyor. Oysa devrede yapılması gereken Talisca/Love ve Lens/Orkan değişiklikleri. Ama bir dakika, Orkan Konya’ya kiralandı değil mi? Sahi, kenar rotasyonunda bir sakatınız olduğunda kulübede hiç kenar adamınız kalmayacaksa Orkan’ı niye kiraladınız ki siz? Anlamak çok güç doğrusu.
Foto: Hürriyet Arşiv, Ajanslar
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KENAN BAŞARAN: EN FORMSUZU ŞENOL GÜNEŞ
Kasımpaşa maçının 2. yarısında ‘uluslararası’ düzeydeki Beşiktaş savunması epey zorlanmıştı. Basın toplantısında buna dikkat çektiğimde Güneş, “olabilir” demişti. Bence ‘Gökhan-Pepe-Vida-Adriano-Medel’den oluşan bir savunma için böyle bir zaafiyet olamazdı. Beşiktaş, Adriano’nun müthiş ‘hediye golü’yle öne geçti. Gerilimli seyircisiyle birlikte Bursa’nın işi çok zorlaşacaktı. Ama ‘genareller’den kurulu Beşiktaş, savunması tam bir ‘acemi mangası’ gibi davranınca 2-1 geriye düştü.
Foto: Hürriyet Arşiv, Ajanslar
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Orhan Uluca, yayın hayatına başlayan spor Arena Plus’taki B. Münih analizinde Alman ekibinin içe kavisli ortalarında kalecinin çıkıp çıkmamakta tereddüt etmemesi gerektiğini yoksa faturanın ağır olacağını söylüyor. Tıpkı Bursa’nın ilk golündeki gibi. Fabri, tereddüt etti, Medel ıskaladı ve kabak Negredo’nun başına patladı. 2. golde de Yusuf, Beşiktaş savunmasının istifasını istedi! Anlaşılıyor ki fazla yıldızdan maraz doğuyor. Bu general savunmacılarına bir ‘çavuş’ Tosic şartmış! Güneş, 2. devreye beklenen lens-love değişikliğiyle girdi. Bu iki oyuncu da sırasıyla kaçırdıkları pozisyonlarla maçın kırılma noktasına imza attı.
Foto: Hürriyet Arşiv, Ajanslar
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PEKTEMEK DE ŞAŞIRMIŞTIR
Gönül-Caner değişikliğiyle Güneş, ceza sahasına daha fazla uzun top göndermeyi hesapladı ve muradına da uzatmada ulaştı. Oysa temel sıkıntı orta alandaydı. Beşiktaş, düşük ve başarısız bir pas oyunu oynuyordu. oğuzhan, kağıt üzerinde oynuyordu! Bir Tolgay hamlesi beklenirken Pektemek girdi. Sanırım o da şaşırmıştır. Beşiktaş’ın bu sezon ligdeki en formsuzu Şenol Güneş... Beşiktaş geçen sezonlarda kaybettiğinde dahi oyuna hükmediyordu. Dün maçı kazanacağı duygusunu hiç vermedi. Bu deplasman karnesiyle Beşiktaş’ın yarışta kalıp kalmayacağı artık kendisine bağlı değil.
Foto: Hürriyet Arşiv, Ajanslar
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UĞUR VARDAN
Le Guen için ‘Tamam ya da devam’, Beşiktaş içinse kredilerin tükendiği maç oldu. Beşiktaş namına ‘Şampiyonluğa veda’ maçı olarak nitelendirilecek bir maçı izlemiş olabiliriz. Beşiktaş erken öne geçse de 7 dakikada geriye düşünce 2. yarı panik hücumu yaptı. Maçı kurtaran isim de kendi ağlarını yoklayan Negredo oldu. Love için önümüzdeki maçlara bakacağız.
Foto: Hürriyet Arşiv, Ajanslar
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Ligin ‘5. büyüğü’ ama ‘4 büyük’ ve Başakşehir’e yenildi. Bu açıdan ‘ezeli rakipleri’ Beşiktaş karşısında aldıkları dünkü sonuç önemli; Le Guen en azından bir süre için nefes almış oldu.