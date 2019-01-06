Yasin transferinde son dakika! Karar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Göztepe'de sezonun ilk devresinde varlık gösteremeyen 5 oyuncunun kaderi kampta belli olacak.
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Sarı-kırmızılılarda sakatlıklarından dolayı bir türlü istikrarı yakalayamayan Cikalleshi ve Deniz Kadah'ın yanı sıra çok az forma şansı bulan Grillo, Samed Ali ile Gouffran gösterecekleri performansa göre takımda yer bulacak. Yasin için de karar verilecek.
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Teknik direktör Kemal Özdeş'in mevcut kadroyla ilgili yönetime henüz rapor vermediği, 14 Ocak'ta sona erecek kamp sonrası takımdan gidecekleri belirleyeceği vurgulandı. Kampta 3. gününü geride bırakan Göztepe'de özellikle Cikalleshi ve ligdeki son Ankaragücü maçında iyi oynayıp göze giren Gouffran'ın oldukça hırslı olduğu öğrenildi.
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İkinci yarıda Göztepe'yi üst sıralara taşımayı hedefleyen Kemal Özdeş'in yeni transferleri bir an önce Antalya'da görmek istediği vurgulandı. Takımın en skorer oyuncusu Yasin Öztekin'i ise talip olan Fenerbahçe'ye satmayı düşünen Başkan Mehmet Sepil'in sarı-lacivertliler ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
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Kafası oldukça karışan Yasin'in de bir an önce geleceğininin belirlenmesini beklediği kaydedildi. Dış transferde yurt içi ve dışında birçok futbolcuyu listesine alan sarı-kırmızılılar henüz somut adımlar atamadı. Toplam 16 yabancısı bulunan, bütçeyi rahatlatmak ve yabancı kontenjanını açmak için öncelikle Ghilas ve Scarione'yi elden çıkarmaya çalışan yönetimin hafta içinde çalışmalarını hızlandıracağı dile getirildi.
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