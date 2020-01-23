Yasak ilişkiyi köpek ortaya çıkardı! Matteo Politano...

Spor Arena Dış Haberler | Inter forması giyen Matteo Politano, bugünlerde yalnızca futboluyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da manşetleri süslüyor.Silvia Di Vincenzo ile evli olan Matteo Politano'nun adı yasak aşk iddialarına karıştı.İtalyan basını, Matteo Politano'nun eşini Ginevra Francesca Sozzi ile aldattığını öne sürdü.Çizme'de yer alan haberlerde; 26 yaşındaki futbolcunun evliliğinin bu sebeple sallantıda olduğunu ve 2 aydır eve gitmediği belirtildi.İkilinin yasak aşkını sosyal medya hesapları ele verdi.Politano ve Sozzi'nin yaptığı sosyal medya paylaşımlarındaki ortak noktalar, ihanet dedikodularını güçlendirdi.İkilinin çok kısa aralıklarla, aynı köpeğin fotoğrafını paylaşması ve Hoşgeldin Baloo mesajını yazması dikkatlerden kaçmadı.Hatta bu paylaşım, Politano ve Sozzi çiftinin birlikteliğinin tüm hızıyla devam ettiği şeklinde yorumlandı.Politano'nun eşi Silvia Di Vincenzo, bu iddialara rağmen yıldız futbolcuyla olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmadı.Politano ve Sozzi cephesinden ise ihanet iddialarına rağmen henüz herhangi bir açıklama gelmedi.Ginevra Francesca Sozzi daha önce Paulo Dybala ve Radja Nainggolan ile de aşk yaşamıştı.Roma'ya transferi iptal olan Politano'ya Napoli'nin teklif yaptığı ve transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.Ginevra Francesca Sozzi'nin Instagram'da yaklaşık 32 bin takipçisi bulunuyor.