F1'de şoke eden kaza

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. yarışı Çin Grand Prix'sinde, Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo birinci oldu. 44. turdaki 3'üncülük mücadelesinde, Vettel'e viraj içinde dokunan Verstappen, rakibinin spin atmasına sebep olduğu için 10 saniye ceza aldı. Kaza sonrası Vettel, 7'nciliğe gerilerken, Raikkonen 3. sıraya çıktı.
Kaynak: AA Foto: AJANSLAR
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Kaynak: AA Foto: AJANSLAR
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Formula 1'de sezonun üçüncü mücadelesi, Çin'in Şanghay kentindeki 5,451 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.
Kaynak: AA Foto: AJANSLAR
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Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari'den Sebastian Vettel, startta yerini korudu. Fakat 2. cepten kalkan takım arkadaşı Kimi Raikkonen, Mercedes'ten Valtteri Bottas ve Red Bull'dan Max Verstappen'e geçildi. Bottas, bir tur önce "pit stop" gerçekleştirdiği Vettel'in 21. turda önüne geçti.
Kaynak: AA Foto: AJANSLAR
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31. turda Toro Rosso pilotları Brandon Hartley ile Pierre Gasly arasındaki temas sonrası güvenlik aracı piste girdi. Bu periyodu fırsata çevirmek isteyen Red Bull sürücülerinin pite gelmesiyle Mercedes'ten Lewis Hamilton, Bottas ve Vettel'in arkasına geldi.
Kaynak: AA Foto: AJANSLAR
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Red Bull'dan Daniel Ricciardo, 40. turda Hamilton'ı, 43. turda da Vettel'i geçerek 2. sıraya yükseldi. 44. turdaki 3'üncülük mücadelesinde, Vettel'e viraj içinde dokunan Verstappen, rakibinin spin atmasına sebep olduğu için 10 saniye ceza aldı. Kaza sonrası Vettel, 7'nciliğe gerilerken, Raikkonen 3. sıraya çıktı.
Kaynak: AA Foto: AJANSLAR
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Yumuşak lastiğin avantajıyla temposunu artıran Ricciardo, 46. turda liderliği Bottas'tan aldı. Son 10 turda farkı daha da artıran Ricciardo, kariyerinin 6. birinciliğine ulaştı.
Kaynak: AA Foto: AJANSLAR
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Ricciardo'nun 8.8 saniye gerisindeki Bottas 2'nci, liderden 9.6 saniye sonra bitişe gelen Raikkonen ise 3. oldu.
Kaynak: AA Foto: AJANSLAR
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Yarışı 8. sırada bitiren Vettel, 54 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Alman sürücüyü, 45 puanla Hamilton ve 40 puanla Bottas takip etti.
Kaynak: AA Foto: AJANSLAR
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Sezonun 4. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, 29 Nisan'da yapılacak.
Kaynak: AA Foto: AJANSLAR
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31. turda yaşanan temas sonrası yarışın kaderi bir anda değişti! O anları izlemek için videoya tıklayınız...