Yaptığı hareketle rakip takım taraftarlarını tavladı!
MLS'te Los Angeles Galaxy'nin Vancouver Whitecaps'ı 2-0 yendiği maçta ilginç olaylar yaşandı. Başrolde yine Zlatan Ibrahimovic vardı.
Karşılaşmayı LA, Steres ve Ibrahimovic'in golleriyle 2-0 kazanırken sıra dışı gelişmeler maça damgasını vurdu.
Müsabaka devam ederken İsveç Milli Takımı forması giymiş bir taraftar sahaya indi ve Ibrahimovic'e doğru koştu.
When you just HAVE to meet your hero. @Ibra_official @WhitecapsFC @LAGalaxy #Zlatan pic.twitter.com/sNgnvSWhok— KevanKevan 🎮 (@kevankevan) 6 Nisan 2019