Yani hakemin yüzüne mi küfür edilmeli?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Konya’da hakeme küfür ettiği kameralara yansıyan Emre Belözoğlu, disipline sevk dahi edilmedi. Oysa beklentiler onun da Caner Erkin gibi 6 maç ceza alması yönündeydi. Bunu savunanlara karşı, “Caner Erkin ile Emre Belözoğlu’nun durumu farklı” denildi. Mevcut talimatları zorlayıp “Emre’nin sevk edilmemesi doğru” deseniz bile, durum hiç de ikna edici değil.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 6
Caner Erkin, 6 maç almasına neden olan küfürü ettiğinde ortada ona bu kadar ceza vermeyi gerektirecek ‘sağlam’ bir talimat yoktu. Kimi hukukçular göre eski talimatlarla da bu ceza verilebilirdi, peki TFF bu ceza için neden talimatı değiştirmek zorunda kaldı? “Bu bir milat olacak” şiarıyla Caner Erkin’e verilen cezaya Beşiktaş camiası da “Peki” dedi. Emre Belözoğlu’nun hakeme ettiği küfür sonrası da talimatların eksik olduğu ortaya çıktı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 6
AZİZ NESİN’LİK
Caner Erkin ile Emre Belözoğlu olaylarına baktığımızda mevcut talimat nedeniyle Aziz Nesin’lik trajikomik bir öykü çıkıyor ortaya. Hakemin arkasından küfür eden bir futbolcu daha sonra görüntülere bakılıp 6 maçla cezalandırılabiliyor. Ancak küfür ettiği hakem tarafından görülüp kart gören oyuncu ise sadece 1 maçla yırtabiliyor! “Fakat hakem, raporuna Emre’nin küfür ettiğini yazmamış”! İyi ama ‘Caner Erkin talimatı’ndan sonra bu durum değişmedi mi? TFF Hukuku Kurulu üyelerinin maçı izleyip, “Hakem burada kendisine edilen küfürü kaçırmış” diyerek, bir sevk yapması gerekmiyor muydu? Sonuçta hakem bir eylemi arkası dönük olduğu için ‘görmediğinde’ de ‘kaçırmış’ sayılır, gürültüden dolayı ‘duymadığında’ da. Kurul, şunu bile yapsa kabul: “Görüntüyü izledik ve küfür olmadığına hükmettik.”
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 6
SEVK OLMALIYDI
Caner Erkin’i tartışma konusu yapan kamuoyuydu. Aynı kamuoyu, Belözoğlu’nu da ‘küfür ettiği’ gerekçesiyle tartışma konusu yaptı. O halde kurulun görüntüleri izleyip bir beyanda bulunması lazımdı. “Çift sarı karttan atılan oyuncu disipline sevk edilmez” argümanı da “Caner Erkin talimatı”na göre tartışmalıdır. Zira ‘görüntü’ de artık bir delildir. Dolayısıyla kurul, hakemin kendisine edilen küfürü kaçırdığına hükmederse, raporlarda yazmasa da ve oyuncu çift sarıdan da atılsa görüntüyü esas alarak sevk yapabilirdi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 6
ÖZÜR DİLEYELİM!
İşin bir de diğer boyutu var... Efendim, ”Küfür var, küfür var”! Misal Emre Belözoğlu’nun “S... git” diye ettiği küfür, “Hakaret” sayılmıyor. Ya ne? “Sportmenliğe aykırı hareket” sayılıyor! Bu küfür ölçen hassas terazinden ben de bir tane istiyorum! Hep “Futbolcular çok zekidir” denir. O halde o zeki çocuklar, bundan sonra hakemin arkasından değil, yüzüne küfür etmenin cezasının daha düşük olduğunu da kavramışlardır! Ve “S ... git” demenin cezasının daha düşük olduğunun da...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 6
Emre Belözoğlu, ne zaman böyle bir kabahat işlese kamuoyunda büyük bir infial uyanıyor. Ama sonunda kamuoyu, dönüp ondan özür dileyecek hale getiriliyor. Geçen sezon Rize’de muhabire atılan dayakta ve bu son Konya’daki kart olayında olduğu gibi... Ve bize de hep aynı klişe kalıyor: “Saha dışında çok farklıdır Emre. Tanısanız çok seversiniz”...