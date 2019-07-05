Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yanal istedi Comolli bitirdi! Premier Lig'den Süper Lig'e geliyor
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Kadrosunu Murat Sağlam, Allahyar, Max Kruse ve Emre Belözoğlu ile güçlendiren sarı lacivertli takım, gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak istiyor.
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Bu doğrultuda transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de kaleye de üst düzey bir transfer geliyor.
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Transferleri peş peşe duyuran Kanarya'da şov kaldığı yerden devam edecek.
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Yeni sezon öncesi Murat Sağlam, Allahyar, Kruse ve Emre Belözoğlu'na imza attıran Fenerbahçe, Rodrigues'i de açıklamaya hazırlanıyorken transfer halkasına bir isim daha eklendi.
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Geçtiğimiz sezonu istediği yerde bitiremeyen sarı lacivertliler, kalesinde de sıkıntılar yaşamış ve Harun Tekin takviyesi yapmıştı.
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Ancak Fenerbahçe kalesindeki inişli çıkışlı performanslar, Kanarya'yı deneyimli bir isme yönelmeye sevk etti.
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Kaleci performanslarından memnun olmayan Ersun Yanal da güven veren bir kaleci istemişti.
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Transferin patronu Damien Comolli, aradığı ismi Premier Lig'de buldu.
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O isim Asmir Begovic! Fenerbahçe, Bournemouth forması giyen Boşnak kaleciyi getiriyor...
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Ajansspor'un haberine göre; Transferde sona geldiği ve imzaların an meselesinde olduğu ifade edildi.
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32 yaşındaki Begovic, 2017'de Chelsea'den 11.5 milyon euro'ya gittiği Bournemouth'da 70 maça çıkarken, kalesinde 120 gol gördü.
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1.98 boyundaki Asmir Begovic, Bosna Milli Takımı'nın da bir numaralı kalecisi. 62 kez milli formayı giyen deneyimli file bekçisi, uzun boyu ile yan toplarda etkili olurken, aynı zamanda refleksleri de çok güçlü.
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Piyasa değeri 7 milyon euro olan Boşnak eldiven için Fenerbahçe'nin ne kadar bonservis ödeyeceği ise açıklanmadı.
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Altay için girişimler sürüyor
Kanarya, A.Gücülü Altay Bayındır için de girişimlere devam ediyor. Başkent ekibi ile yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmanın sağlandığı gelen haberler arasında...
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21 yaşındaki ümit milli kalecinin transferinin kısa süre içinde açıklanabileceği öğrenildi.
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VOLKAN DEMİREL HALA BEKLEMEDE
Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Yönetimden henüz bir hamle gelmedi.
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Ersun Yanal, 37 yaşındaki kalecinin bir yıl daha oynamasına olumlu baksa da Volkan'ın durumu Begovic ve Altay'daki gelişmelere göre şekillenecek.