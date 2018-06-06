Ya Gomis satılacak ya da Rodrigues

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2016’da UEFA’ya verdiği mali disiplin sözlerini yerine getiremeyen Galatasaray, hem 6 milyon Euro para cezasına çarptırıldı hem de beklediği gibi transfer kısıtı cezası ile karşı karşıya kaldı. UEFA’nın koyduğu ‘sattığın kadar al’ bonservis kısıtına uyması gereken Galatasaray, planlarını yaptı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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UEFA’nın şartları ve güçlü, alternatifli kadro için yönetim yıldızlarını feda edecek! Eğer uygun teklif gelirse yıldız oyuncular satılabilecek. Bu sezon ligde 29 gol atan Bafetimbi Gomis ise ilk sırada yer alıyor. Yönetim bu oyuncu için teklifleri bekliyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Çinlilerin yoğun ilgi gösterdiği Gomis, 33 yaşında olması, yıllık maliyetinin yüksek olması, başarılı geçirdiği sezonun ardından teklifler alması nedeniyle listenin başında... Fransız yıldıza 10-15 milyon Euro düzeyinde teklif gelirse masaya oturulacak. Ayrıca Maicon, Feghouli ve Belhanda için de cazip teklif gelmesi durumuda yönetim bu isimleri göndermeye sıcak bakıyor. Özellikle Dünya Kupası arenasında Fas Milli Takımı forması giyecek olan Younes Belhanda’nın kendini göstermesi halinde teklif alması bekleniyor. Galatasaray bu 4 yıldızının satışı ile 2018-19 bütçesini oluşturmayı düşünüyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Bu dört isme teklif gelmez ise B planı olarak, İspanyolların gözdesi Garry Rodrigues devreye girecek! Kontratına iyileştirme talep eden ve Şampiyonlar Ligi vitrininde kendini göstermesiyle daha iyi teklifler gelmesi beklenen Rodrigues, adeta kulübün can simidi olacak. Newcastle United başta olmak üzere birçok talibi olan Hollanda pasaportlu oyuncunun satışıyla 20 milyon Euro civarında gelir elde edilmesi bekleniyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Ancak yönetim şimdilik bu ihtimali düşünmek bile istemiyor ve diğer dört yıldız için teklif bekliyor. Başkan Mustafa Cengiz de önceki gün katıldığı bir davette UEFA’nın transfer kısıtını işaret edercesine Belhanda ve Feghouli ile alakalı soruya “Profesyonel dünyada her şey satın alınır ve satılır. Çok yüksek ve değerini bulan bir teklif gelirse satarsınız” yanıtı vermişti.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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JOEL CAMPBELL HAREKATI
Galatasaray’ın, Arsenal’in sözleşme yenilemek istemediği Joel Campbell’ın menajer temasa geçtiği belirtildi. Portekiz basınının haberine göre Campbell süratli, pres gücü yüksek, 18 içinde etkili vuruşları olması nedeniyle sarı kırmızılı kulübün listesinde yer alıyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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YUNUS MALLI'DAN YEŞİL IŞIK
Galatasaray’ın yeni sezonda kadrosuna katmayı planladığı iddia edilen Yunus Mallı sarı kırmızılılara yeşil ışık yaktı. Milli futbolcu “Galatasaray hakkında çıkan haberleri duyuyorum. Elbette mutluluk verici ama henüz bana ulaşan bir teklif yok” diye konuştu.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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TOLGA DA GİDİYOR
Galatasaray’da yeni sezon kadro planlamasında yer almayan futbolculardan biri de Tolga Ciğerci... Şampiyonluk yarışındaki kritik haftalarda ‘Sakatım, ağrılarım geçmeden oynamak istemiyorum’ diyen ve kulüpte tepki çeken yıldız oyuncu ile yollar ayrılacak. UEFA’nın da getirdiği kısıt sonrasında yönetim bu oyuncusunu en azından zarar etmeden satıp transfer ütçesine katkı sağlamak istiyor. Bu doğrultuda 1 yıl daha kontratı olan Tolga Ciğerci’nin menajeri ile görüşülerek 26 yaşındaki futbolcuya sezon öncesinde kulüp bulması istenecek. 2016-17 sezon başında Hertha Berlin’den transfer edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon toplam 24 maçta forma giyip 6 gole imza attı. Profesyonel kariyerinin önemli bir kısmında Almanya’da oynayan Tolga bu ülkeye geri dönebilir.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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NAGATOMO ÇIKARMASI
Galatasaray Kulübü, ocak ayında kiraladığı ve ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu futbolla 21. şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Yuto Nagatomo için girişimlere başladı. Teknik direktör Fatih Terim’in bonservisinin alınmasını istediği Nagatomo için İdari Menajer Şükrü Hanedar’ın İtalya’ya gittiği öğrenildi. Milano’ya giden Hanedar, Inter’li yöneticilerle masaya oturdu ve görüşmeler resmen başladı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Galatasaray Kulübü, Japon sol bekin transferini 1.5-2 milyon Euro’ya bitirmeyi hedefliyor. Inter ile anlaşması halinde sarı kırmızılı kulüp, Nagatomo ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Kulüpler anlaşırsa Japon futbolcunun sarı kırmızılılarda oynamaya sıcak baktığı biliniyor. Inter’de 7.5 sezon forma giyen Nagatomo devre arasında kiralık olarak geldiği Galatasaray’da 16 maçta forma giydi.