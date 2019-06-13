Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Volkan Şen geri dönüyor! Görüşme yapıldı, imzayı atıyor
Süper Lig'de Bursaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor forması giyen Volkan Şen'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon hiçbir takımda oynamayan ve çalışmalarını kendi başına sürdüren Volkan, sürpriz bir transfere imza atabilir.
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Son olarak Atiker Konyaspor'da forma giyen Volkan Şen sürpriz bir gelişmeyle yeniden gündem oldu.
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Milli Takım'ın da değişmezi olan Volkan, daha sonra eski kulübü Trabzonspor'a transfer olmuştu.
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Trabzonspor'da istenilen performansı gösteremeyen Volkan daha sonra Atiker Konyaspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.
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Konyaspor'da 10 maçta forma giyen futbolcu takımına 1 gol 2 asistlik performansla katkı sağlamıştı.
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Konyaspor'dan da ayrılıktan sonr kulüp bulamayan Volkan, geçtiğimiz sezon hiçbir takımda oynamadı.
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Bursaspor'un şampiyon kadrosunda olan Volkan Şen'in, Mesut Mestan yönetimi ile görüşmek üzere Bursa'ya geldiği iddia edildi.
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Volkan Şen'in kongreden sonra yeşil beyazlı takımla sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.
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Tecrübeli futbolcu Şen'in yeniden Bursaspor'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
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TARAFTAR DA İSTİYOR
Tecrübeli futbolcunun Bursaspor'a dönmesine taraftar da sıcak bakıyor.
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Yeşil beyazlı taraftarlar Volkan Şen'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma timsah emojisi koyup, Bursaspor'a geri dön çağrısında bulundu.
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Transfer gerçekleştiği takdirde tecrübeli futbolcunun Bursaspor formasıyla 3. dönemi olacak.
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