Volkan Şen geri dönüyor! Görüşme yapıldı, imzayı atıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVolkan Şen geri dönüyor! Görüşme yapıldı, imzayı atıyor
GeriFutbol Volkan Şen geri dönüyor! Görüşme yapıldı, imzayı atıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Fotomaç
13 Haziran 2019 - 12:01,

Volkan Şen geri dönüyor! Görüşme yapıldı, imzayı atıyor

Süper Lig'de Bursaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor forması giyen Volkan Şen'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon hiçbir takımda oynamayan ve çalışmalarını kendi başına sürdüren Volkan, sürpriz bir transfere imza atabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/13

Son olarak Atiker Konyaspor'da forma giyen Volkan Şen sürpriz bir gelişmeyle yeniden gündem oldu.

2/13

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Milli Takım'ın da değişmezi olan Volkan, daha sonra eski kulübü Trabzonspor'a transfer olmuştu.

3/13

Trabzonspor'da istenilen performansı gösteremeyen Volkan daha sonra Atiker Konyaspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

4/13

Konyaspor'da 10 maçta forma giyen futbolcu takımına 1 gol 2 asistlik performansla katkı sağlamıştı.

5/13

Konyaspor'dan da ayrılıktan sonr kulüp bulamayan Volkan, geçtiğimiz sezon hiçbir takımda oynamadı.

6/13

Bursaspor'un şampiyon kadrosunda olan Volkan Şen'in, Mesut Mestan yönetimi ile görüşmek üzere Bursa'ya geldiği iddia edildi.

7/13

Volkan Şen'in kongreden sonra yeşil beyazlı takımla sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

8/13

Tecrübeli futbolcu Şen'in yeniden Bursaspor'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

9/13TARAFTAR DA İSTİYOR

TARAFTAR DA İSTİYOR

Tecrübeli futbolcunun Bursaspor'a dönmesine taraftar da sıcak bakıyor.

10/13

Yeşil beyazlı taraftarlar Volkan Şen'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma timsah emojisi koyup, Bursaspor'a geri dön çağrısında bulundu.

11/13

Transfer gerçekleştiği takdirde tecrübeli futbolcunun Bursaspor formasıyla 3. dönemi olacak.

12/13

Real Madrid kesenin ağzını açarak Luka Jovic’i 60 milyon Euro karşılığında transfer etti. İşte genç golcünün kariyerinden güzel goller...

13/13

İddaa’da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Gözyaşlarıyla açıkladı! Amansız hastalık ünlü sporcuyu...
Volkan Şen geri dönüyor! Görüşme yapıldı, imzayı atıyor
Arda Turan bombası patlıyor! | Son dakika transfer haberleri...
Beklenmedik gelişme! Burak Yılmaz...