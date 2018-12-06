Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Volkan için flaş sözler! Yeni hoca ile birlikte...
Sabah gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri, Ersun Yanal ve Volkan Demirel hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
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1/10
İşte Gürcan Bilgiç'in değerlendirmeleri;
2/10
Gidişata nereden baktığınıza bağlı olarak son Kasımpaşa maçını "iyi sonuç" olarak değerlendirmek doğru olur. Lig 15.'si kendi sahasında lig ikincisinden puan aldı. Hem de galibiyeti kaçırarak. Sezonun gelişimi, Fenerbahçe yorumlarını artık "büyük takım" bölümünden çıkarmak zorunda bıraktı bizi. Çünkü takımın bize verdiği veriler, karşımıza hedefine yürüyen bir performansa işaret etmiyor.
3/10
Hem kulübü yönetenler, hem de takımın başında olanlar artık hedeflerden vazgeçip, bir an önce kabusu bitirmenin peşindeler. Ama yapamıyorlar. Comolli, "Taraftar haklı, biz de üzülüyoruz" dedi. Malumu ilan ediyor beyefendi. Durumu tersine çevirmek adına gayretiniz nedir, hangi önlemleri aldınız veya nasıl bir yol haritasına sahipsiniz. Bunları açıklasa arkadaş, en azından "durumu fark etmişler" diyeceğiz.
4/10
Aslında en kötüsü bu. Sorunu çözebilecek birikim ve tecrübeden yoksun olmak. Vizyona hiç değinmiyorum bile. Eski yönetimler böyle durumlarda oyuncuları ya paralarını vermemekle tehdit eder, ya da çok para vererek istim üstünde tutarlardı. Sonra da bu ödemeleri yapmadıkları için, öteki sezon inandırıcılık biterdi. Ancak futbol cahili Vitor Pareira'nın bile bir planı vardı. Bugün Cocu gitti, Onu getiren Comolli ipleri yardımcısı Koeman'a verdi ve durum senaryosu devam ediyor.
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ÜÇ ADIMDA KURTULUŞ
Daha önce çarenin Aykut Kocaman veya Lucescu'yu takımın başına getirmek olduğunu söyledim. Çünkü iki teknik adam da sıradan kadrolar ile başarılı olmuşlardı. Aykut Hoca Konya'ya gitti, Lucescu milli takımda.
6/10
O zaman en azından Haziran'a kadar Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi bilen bir teknik adama ihtiyaç var. Ersun Yanal ilk alternatif. Christoph Daum bu tecrübeye sahip ve Tayfun Korkut Ali Koç felsefesinin her bölümüne uygun. Hatta Kemal Özdeş'i de katabiliriz bu gruba.
7/10
Takım kapasitesinin farkına varıp, oyunu organize edecek yetenekteki hocayı ilk adım olarak takımın başına getirmek zorundalar. İkinci adımda kadro dışı oyuncuların hemen affedilip, yeniden Samandıra'ya döndürülmesi olmalı.
8/10
Üçüncüsü ise tek forvetli sisteme geri dönecekler. Aklın söyledikleri ile Comolli'ninkiler bu virajda karşı karşıya geliyorlar. Sorunu çözmesi gerekenler aslında problemin kendisi olunca, maalesef böyle oluyor.
9/10
Haftanın golü Hatem Ben Arfa'dan!
Fransa Ligue 1’de 16. haftada geride kalırken, haftada atılan en güzel 5 gol açıklandı. Listenin zirvesinde ise bir dönem adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Ben Arfa yer aldı...