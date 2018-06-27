Volkan 'feda'yı kabul etti, Topal reddetti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Volkan Demirel, kulübün feda teklifini kabul ederken milli futbolcu Mehmet Topal ise bu teklifi reddetti. İşte detaylar...
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Hürriyet Haber
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Volkan Demirel, kulübün feda teklifini kabul ederken milli futbolcu Mehmet Topal ise bu teklifi reddetti. İşte detaylar...
Hürriyet Haber
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20 yıllık Aziz Yıldırım dönemine son veren Başkan Ali Koç, göreve geldiği günden bu yana kulüp defterlerini detaylı şekilde inceletiyor.
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Sponsor gelirleriyle birlikte kulübe toplamda 150 milyon Dolar’lık bir girdiği sağlamayı hedefleyen Başkan Koç ve ekibi, bunun 50 milyon Dolar’lık kısımını kısa vadede kasaya aktaracak. Transfer görüşmeleri son sürat devam ederken, diğer yandan da mevcut kadrodaki oyuncularla görüşmeler sürüyor.
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Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel ile masaya oturan yönetim, önümüzdeki sezon için kaptan ile 500 bin Euro karşılığında el sıkıştı. Geçen yıl 2.5 milyon Euro alan kaptan, büyük bir fedakarlığa imza attı.
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Mehmet Topal teklifi reddetti
Diğer kaptan Mehmet Topal ise kulübün indirim çağrısına olumsuz yanıt verdi. 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu belirten Topal, ücretini düşürmeyeceğini söyledi.
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Yabancılardan da istendi
Öte yandan eldeki yabancılardan Josef, Giuliano, Soldado, Kameni, Isla, Valbuena, Skrtel ve Neustadter’den de maaşlarında indirim yapmaları istendi. Ancak henüz bu konuda bir geri dönüş alınmadı
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Fenerbahçe'nin ilgilendiği PSG'nin kalecisi Trapp, Amerika'da yapılan sezon öncesi hazırlık kampındaki kötü performansıyla dikkat çekmişti. Alman kaleci Tottenham maçında önce hatalı bir gol yemiş ardından da oyundan atılmıştı. İzlemek için videoya tıklayınız...