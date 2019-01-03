Volkan Demirel'in gözleri doldu, sesi titredi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Düzenlediği basın toplantısında sesi titreyen hatta özür dilerken gözleri dolan Volkan Demirel, basın mensuplarından soru almadan da toplantıyı bitirdi.
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İşte Volkan Demirel'in açıklamaları;
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Fenerbahçe Kulübü tarafından kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, "Başkanımız ve Asbaşkanımızdan özür diliyorum'' dedi.
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Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, sözlerine gündemi meşgul ettiği için özür dileyerek başlayan Volkan Demirel, açıklamalarını gözleri dolarak sürdürdü.
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Camia olarak içinde bulundukları durumun kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydeden Volkan Demirel, "Fenerbahçe'yi yukarılara taşımak istiyoruz. Bundan önceki gibi bundan sonra da var gücümle elimden geleni yapacağım. Geçen sürede yaşananlarla birlikte her şey geride kaldı. Önümüze bakıp Fenerbahçe'yi bulunduğu ortamdan çıkarmamız gerekiyor."
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"Yaptığım yanlışlar, kırdığım insanlar varsa özür diliyorum. Başkanımız da çok önemli bir insan benim için. O beni çok seviyor ben de onu çok seviyorum. Başta Başkanım olmak üzere Asbaşkanımızdan da özür diliyorum."
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Duygularla hareket eden bir insanım, kırmış olduğum insanlar olabilir. Herkesten özür dilerim. Hep söyledim gibi, her zaman Fenerbahçe için var oldum ve böyle de devam edecektir'' dedi.
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NELER YAŞANMIŞTI
17 senedir Fenerbahçe forması giyen ve uzun süredir kaptanlık yapan Volkan Demirel, sezon başında takımın başına gelen Cocu sonrasında sorun yaşamaya başlamıştı.
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Tecrübeli eldiven Cocu'nun yardımcısı Koeman ile sorun yaşamış daha sonra yönetim duruma el atarak durumu düzelmeye çalışmıştı. Ancak Ali Koç ve Volkan Demirel arasındaki görüşme beklendiği gitmedi ve Demirel kadro dışı bırakıldı. Koç daha sonra yaptığı açıklamada Volkan Demirel'in kendisine ve daha önemlisi asbaşkan Semih Özsoy ile tartışma yaşadığını açıklamıştı.