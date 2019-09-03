Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten duygusal mesaj!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yıl 2009... Birlikteliğimizin birinci yılı dolmuş. O zamanlar ben Belçika’da yaşıyorum. Hayallerim var; en yakın arkadaşımla Londra’da yaşıycaz beraber ev tutucaz okula orada devam edicem falan. Volkan önümüzdeki yıl evlenelim diyor, benim planlarım arasında Türkiye’ de yaşamak yok. Futbolun F sinden de anlamıyorum....
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Volkan'ın o yıl Fenerbahçe’yle sözleşmesi bitmiş, en formda olduğu yıllar. Peşinde ünlü avrupa kulüpleri var. İçinde İngiliz takımları da. Hadi gel gidelim diyorum çünkü o zaman bile hakaretler var. Alışkın değilim ben, kaldıramam diyorum. Onun gönlü yine Fenerbahçeden yana, seni bırakmam fakat Fenerbahçe’den de kopamam diyor. İkna ediyor ve ben de dahil oluyorum bu üç kişilik aşka ☺️
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Yalan yok, benim şahsi Fenerbahçe sevgim çok sonra başladı yani. Futbola hep mesafeli kaldım. Bilirsiniz çok paylaşım yapmam, insanları kızdıracak söylemlerden uzak dururum. Çünkü ben futbolu değil, Fenerbahçe’yi seviyorum! O yüzden rakip takım taraftarlarının dediği hiç bir şeyi önemsememeye başladım zamanla. Zaten bir insanın üç aylık bebeğine küfür edilmesinden daha ağır ne olabilir ki? Alıştım, kulaklarımı tıkadım...
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Sonra 3 temmuz süreci başladı. Tüm camia yıprandı. Biz de. Ama Volkan’ın yaşadığı yıkım aile hayatımıza da yansıdı. Ben de yine anlayışla karşılamak zorunda kaldım. İyi ki de yaptım! Baktım ki, o süreçten sonra daha büyük bir aşk oluşmuş içimde. Hem eşime, hem Fenerbahçe’ye... Bu yazıyı sizler için yazıyorum. Yüzlerini bile görmediğim ama desteklerini sürekli hissettiğim, güzel yorumlarını okuduğum, hiç tanımdan seven, koruyan insanlar için.
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Benim mutluluğumu da üzüntümü de yakın çevremden, kendi arkadaşlarımdan daha çok paylaştınız. Eşimden dolayı beni ve ailemi sevdiniz. Ben de eşim sayesinde sizi sevdim, çok seviyorum, hep çok seveceğim! Her şey için, tüm güzel sözleriniz, desteğiniz ve varlığınız için teşekkür ederiz. İyi ki başka bir takım değil, iyi ki Fenerbahçe! @1volkandemirel