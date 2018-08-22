Volkan Demirel'den flaş karar!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Volkan Demirel'in geçen sezonun başında olduğu gibi bu sezon da hatalı goller yiyerek sezona girmesi eleştiri alırken, sezonun ilerleyen bölümü için de bazı alternatif adayları doğurdu. Camia ve taraftarlar arasında Altınordu'dan transfer edilen 18 yaşındaki Berke'nin adının öne çıkması dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: Milliyet / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Milliyet / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Volkan Demirel'in geçen sezonun başında olduğu gibi bu sezon da hatalı goller yiyerek sezona girmesi eleştiri alırken, sezonun ilerleyen bölümü için de bazı alternatif adayları doğurdu. Camia ve taraftarlar arasında Altınordu'dan transfer edilen 18 yaşındaki Berke'nin adının öne çıkması dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: Milliyet / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Son günlerde eleştirilerin odağında olan kaptan Volkan Demirel de ilk geldiği andan itibaren çok destek verdiği genç meslektaşını yine korumaya aldı.
Kaynak: Milliyet / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Berke'nin Fenerbahçe'nin geleceği olduğunu her fırsatta yakın çevresine anlatan tecrübeli file bekçisi, çok yetenekli bir kaleciyle çalıştıklarını ve bir numaranın kimseye ait olmadığını söylediği öğrenildi.
Kaynak: Milliyet / Fotoğraflar: Arşiv
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En büyük destekçi
Berke'yi sarı-lacivertli kalede bir numara olarak görmekten rahatsız olmayacağını aksine mutluluk duyacağını da dile getiren Volkan'ın, zamanla daha çok tecrübe kazanıp, yeteneğiyle bu noktaya zaten ulaşacağını belirttiği ifade edildi. 37 yaşındaki yıldızın, "Gün geldiğinde bu kale zaten Berke'nin, benim desteğim hep kendisiyle olacak. Fenerbahçe'de başarılı olabilecek yetenekte, karakterde" dediği öğrenildi.
Kaynak: Milliyet / Fotoğraflar: Arşiv
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Öte yandan, Volkan Demirel ile Berke Özer arasında da adeta ağabey-kardeş ilişkisi olduğu dile getirildi. Volkan'ın antrenmanlarda, saha dışı sohbetlerde ve tesislerde genç takım arkadaşıyla hep ilgilendiği, kaleye geçecek cesareti verdiği ve sürekli telkinlerde bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: Milliyet / Fotoğraflar: Arşiv
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Her zaman destekte
Kaleci Volkan Demirel, 16 yıldır yer aldığı Fenerbahçe'de birçok yerli genç kaleciyle çalıştı. Her zaman arkadaşlarına destek olan Volkan, tüm mevkidaşlarıyla iyi dostluklar kurdu. Rüştü Reçber ile ağabey-kardeş gibi olan deneyimli eldiven, daha sonra Recep Biler, Volkan Babacan ve Mert Günok'la çok iyi dostluklar kurdu.
Kaynak: Milliyet / Fotoğraflar: Arşiv
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Son 2 yıldır Fabiano ve Kameni gibi yabancı kalecilerle de hep iyi iletişim sağlayan Volkan'ın, Fabiano ile halen arkadaşlığı bulunuyor. Şimdi Berke Özer'e de yakın davranan Volkan, kale konusunda fedak,rlıktan çekinmiyor.
Kaynak: Milliyet / Fotoğraflar: Arşiv
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Bir Fenerbahçe geleneği
Sarı-lacivertlilerde kaleci konusunda yaklaşık 30 yıldır süren bir gelenek bulunuyor. 90'lı yılların başından itibaren Engin İpekoğlu ile başlayan yerli kaleci süreci, Rüştü Reçber'in 1994'te eldivenleri takmasıyla başladı. Ardından 2002'de takıma katılan Volkan Demirel de 16 yıldır Fenerbahçe'de forma giyiyor. Son olarak bu sezon başında Berke Özer de takıma katıldı.
Kaynak: Milliyet / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Berke Özer, geçtiğimiz sezon Altınordu ile 6 resmi maça çıktı. Berke, ligde 5 maçta oynarken, 1 de Türkiye Kupası'nda oynadı.
Kaynak: Milliyet / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Berke'nin Fenerbahçe'nin geleceği olduğunu her fırsatta yakın çevresine anlatan tecrübeli file bekçisi, çok yetenekli bir kaleciyle çalıştıklarını ve bir numaranın kimseye ait olmadığını söylediği öğrenildi.