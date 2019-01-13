Volkan Demirel, Yanal'ı şoka uğrattı! 2014 yılında...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puan ile 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi ve kamp çalışmaları tüm hızıyla devam ederken affedilen Volkan Demirel, teknik direktör Ersun Yanal'ı şoka uğrattı.
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İşte yaşanan o gelişme!
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Sezon başı kadro dışı kalan ve yaşı itibariyle "Antrenmanlarda geride kalır ve sezon sonu futbolu bırakır" tarzında birçok yoruma karşın 37'lik kaptan, 18 yaşındaki oyunculara adeta taş çıkarttı.
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Ersun Yanal, ilk Fenerbahçe döneminde topladığı ve elinde bulunan Volkan Demirel'in 5 yıl önceki antrenman bilgileri şimdikilerle karşılaştırıldı.
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Testler sonucunda Fenerbahçe kalecisinin 2014 yılında antrenman verilerinde gerileme olmadığı tam tersine çok sayıda veride daha iyi durumda olduğu tespit edildi. Kampta başarılı eldivenin vücuttaki takip cihazıyla nabız seri atlayıp kalkma çalışmalarındaki performansı da tam not aldı.
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Ersun Yanal'ın Volkan'a "Senin bu kadar iyi çalışıp döneceğini beklemiyordum. Yaşın itibariyle bu gençlerden daha iyi durumda olmana sevindim. Performansının dışında üstlendiğin ağabey göreviyle benim görev sürem boyunca en önemli ismim olacaksın" dediği öğrenildi.
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FENERBAHÇE KAMPINDAKİ 2 TON BUZUN SIRRI NE?
Teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi, Antalya kampında adeta mini laboratuvar kurarak yoğun bir antrenman programı uyguladı. Fenerbahçeli futbolcular salon ve sahada olmak üzere her günü çift idmanla geçirdi. Onlarca ölçüm, kan ve idrar testleri yapıldı. Tonlarca ağırlık kaldırıldı. Buna bağlı yorgunluğu almak için günde iki ton buz yeterli olmadı. Ağır tempoya rağmen hiçbir futbolcu sakatlık yaşamadı. Fenerbahçe'nin dokuz günlük Antalya kampı tamamlandı. Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibi adeta mini bir laboratuvar kurarak, yoğun antrenman programı uyguladı.
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Futbolcular salon ve sahada olmak üzere her günü çift idmanla geçirdi. Onlarca ölçüm, kan ve idrar testleri yapıldı. Tonlarca ağırlık kaldırıldı. Buna bağlı yorgunluğu almak için günde iki ton buz yeterli olmadı... İlk olarak futbolculara Samandıra'da laktat testi yapıldı ve futbolcuların dayanıklılığı belirlendi. Ardından buna göre antrenmanın şiddeti ayarlandı. Antalya kampında bir takım testler devam etti. Sıçrama başta olmak üzere futbolcuların atletik performansları ölçüldü.Bu çerçevede başlayan çalışmalarda futbolcular sabahları salonda kuvvet çalışmaları yaparken, akşamları da şiddetli saha antrenmanı vardı. Saha çalışmaları drone ile çekildi ve teknik ekip tarafından sabaha kadar analiz edilerek tek tek hatalar belirlendi. Bu da ilk antrenman öncesi oyunculara aktarıldı.
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HER GÜN TEST YAPILIYOR
Her gün idrar testi yapıldı. Burada futbolcuların sıvı kayıpları araştırıldı, buna bağlı sonuçlara ulaşıldı. 3-4 günde bir vücut kitle endeksi ile ilgili ölçümlere gidildi. Kahvaltıdan önce yağ oranları belirlendi. Fazlası olanlara diyet programı uygulandı. En önemli testlerden biri de kan testiydi. Bu testin sonuçları futbolcuların yorgunluk seviyelerini gösteriyordu. Yorgunluğu alabilmek için en iyi yöntemlerden biri buz oldu. Bu nedenle otelde 5 derece sıcaklığında küçük havuzlar oluşturuldu. Bunların içine atılan onlarca buz ile futbolcular toparlanmaya çalıştı. Hatta günde iki ton buzdan fazlasına bile ihtiyaç duyuldu. Bu kadar yoğun tempoda Yanal ve ekibi tüm bu çalışmaların ortasındaki günü izin olarak belirledi. Futbolcular bu günün tamamını kendine ayırdı ve dinlendi.
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FENERBAHÇE'DE ÜÇ UNSUR ÖNE ÇIKIYORAntalya'daki çalışmalarda üç önemli ayak vardı. Yüklenme, dinlenme ve beslenme. Bunlar kampın üç ana unsuru oldu. Teknik heyet, bilimin tüm nimetlerinden faydalanarak bu üç unsuru bir araya getirdi.Takımın güçlenmesi için bu üç unsurun birarada kusursuz şekilde uygulanması gerekiyordu. Sadece çalışarak değil, iyi beslenerek ve dinlenerek takım, Yanal'ın istediği güç ve kondisyon seviyesine çıkabilecekti.Bu üç unsurun da başarılı şekilde uygulanması sayesinde kamp sorunsuz şekilde tamamlandı. Antrenmanlarda hiçbir oyuncu sakatlanmadı. Hatta çalışmayı erken bırakan isim bile olmadı.Kampta vasat olan isim yok gibiydi. Takımın tamamı coşkulu ve hırslı bir şekilde çalıştı. Uzun süre takımdan ayrı olan Jailson, taktik ve fiziksel antrenmanlarda dikkat çeken isim oldu.