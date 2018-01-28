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Futbol

Volkan Demirel ve Trabzonsporlu çocuk! İşte o anlar...

Fenerbahçe'nin deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor maçı öncesinde Sarı lacivertli ekibin kaptanı Volkan Demirel, seramoni sırasında kucağına aldığı minik Trabzonsporlu taraftarı yağmurdan böyle korudu...

Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Fenerbahçe'nin deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor maçı öncesinde Sarı lacivertli ekibin kaptanı Volkan Demirel, seramoni sırasında kucağına aldığı minik Trabzonsporlu taraftarı yağmurdan böyle korudu...

Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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