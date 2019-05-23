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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Posta
23 Mayıs 2019 - 08:08,

Volkan Demirel sürprizi! Eşi açıkladı...

Zeynep Demirel'den Volkan Demirel'le ilgili büyük bir sürpriz geliyor.

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Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, ‘Krampon’ adlı bir filmin yapımcılığını üstlendi.

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Zeynep Demirel futbolu konu alan filmiyle ilgili soruları cevapladı

3/27İlk filminiz ‘Krampon’un konusu nedir

İlk filminiz ‘Krampon’un konusu nedir?

Bir futbolcunun maddi yetersizlikten zirveye çıkışının hikayesi. Eşimin hayatı da bana ilham verdi.

4/27FİLMİ ÇEKMEYE O GÜN KARAR VERDİM

'FİLMİ ÇEKMEYE O GÜN KARAR VERDİM'

Volkan bana bir gün ‘Babam futbolcu olmamı istemiyordu. Maddi durumumuz iyi değildi. Kardeşimle bir topumuz yoktu. Çorapları iç içe geçirip top yapıyor, onunla oynuyorduk’ demişti.

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O kadar etkilendim ki filmi çekmeye o gün karar verdim.

6/27Eşiniz Volkan Demirel dışında ilham aldığınız futbolcular var mı

Eşiniz Volkan Demirel dışında ilham aldığınız futbolcular var mı?

Ronaldo, Selçuk ve Egemen’in de hikayesinden esinlendim. Onların yaşam mücadelesi Volkan ile örtüşüyor.

7/27Volkan Demirel filmde oynayacak mı

Volkan Demirel filmde oynayacak mı?

İkna edebilirsem filmin bir yerinde belki görünebilir. Eşimden maddi anlamda beklentim yok.

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Çevresinden destek alıyorum. Milli Takım’dan da birileri olsun isteriz.

9/27Filmde kimler oynayacak

Filmde kimler oynayacak?

Yönetmenimiz Ahmet Katıksız olacak. 4 star oyuncu üzerinde düşünüyoruz, ama şimdiden söylemeyeyim.

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Bu bir gişe filmi, belgesel değil. Çekimler yıl sonunda başlayacak.

11/27Futbolun kurallarını biliyor musunuz

Futbolun kurallarını biliyor musunuz?

Eş durumundan dolayı hepsini yıllar içinde öğrendim. Ofsayt, korner, diğer tüm kuralları biliyorum.

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*Zeynep Demirel, Bilgi Üniversitesi Sinema TV Bölümü mezunu.

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