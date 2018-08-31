Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Volkan Demirel için flaş sözler! 'Son 10 yılda...'
Fenerbahçe'de durumu tartışma konusu olan tecrübeli eldiven için çok tartışılacak sözler geldi.
DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Webo, Volkan Demirel için flaş yorumlarda bulundu...
DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan tecrübeli isim Pierre Webo, eski takımı Fenerbahçe, kaleci Volkan Demirel ve Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili samimi açıklamalar yaptı. Webo şunları söyledi...
DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe'de oynadıktan sonra tabii ki Fenerbahçe seviyesinde bir takım bulup oynamak çok zor. Türkiye'de bu seviyede olan en güçlü takımlardan bir tanesi. Ondan sonra Osmanlıspor'a gittim. Çünkü orada da bir proje vardı, onlar da Avrupa Kupası'na gidiyordu. Takım olarak çok iyi işler yaptık.
DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ben takım oyuncusuyum, hangi takımda görev alırsam görevimi yerine getiririm. Ondan sonra da Gaziantepspor'a gittim, orada da bir yıl anlaşmam vardı. Orada da çok iyi bir performans sergiledim. Sadece play-off'ta bir şanssızlık yaşadık. Şu an özgürüm. İyi bir takıma gidip orada oynamak istiyorum. Gayet de hazırım. İspanya'dan birkaç teklif geldi. Ama 7-8 yıldır Türkiye'de oynuyorum, ben de artık bir Türk erkeği gibi oldum. O yüzden İspanya'ya gitmek istemiyorum, Türkiye'de kalmak istiyorum ve birkaç takımla da görüşüyorum.
DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe büyük bir değişime gidiyor, bu da çok kolay olmayacak. Ama yenmesi, kazanması lazım, onlara başarılar diliyorum. Cocu, Barcelona'da oynarken çok iyi bir oyuncuydu, onun dışında da çok iyi bir antrenör. PSV'yi çok iyi yönetti. Türkiye'ye geldi. Türkiye ligi biraz zor. Gördüğünüz gibi her şey olabiliyor. Dışarıdan gelen takımlar daha güçlü olabiliyor. Ama Cocu iyi bir antrenör ve başarabileceğini inanıyorum.
DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Her şeyi anladım ama Türkçe konuşmak zor. Fenerbahçeli taraftarlar, özledim sizi. Öncelikle başarılı bir sezon diliyorum. İnşallah bu sene şampiyon olurlar. Çünkü takım çok uzun zamandır şampiyonluk kazanamıyor. Ali Koç ile yönetimine çok güveniyorum. Takıma katılan yeni oyuncular da umarım hiç sakatlık yaşamaz. İnşallah bu sene Fenerbahçe şampiyon olur.
DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe daha yeni bir takım. Beşiktaş ve Galatasaray'ın arasında Fenerbahçe'nin biraz daha kaynaşması, antrenörün ligi öğrenmesi gerekiyor. 3'üncü sırada görüyorum. Galatasaray'da Gomis gitti, 6-0 yendiler. Ben de bir forvetim, hala 6 gol atabiliyorlarsa bu iyidir. Bence para için değil, Galatasaray için büyük bir fırsat oldu. Onlar da sattılar. Galatasaray büyük bir takım, antrenörleri de büyük bir antrenör.
DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Muslera ile sohbet ettiğimizde bazen; 'Bana en kolay golü sen attın' derdi. Muslera çok iyi bir kaleci. Ama ben de gol atmayı seviyorum. Kaç tane kaleci geldi, hiçbiri Volkan'ın yerini alamadı. Tabii ki büyük takımlar transfer yapabiliyor. Benim düşüncem, son 10 yılın en iyi kalecisi olduğu yönünde. Fenerbahçe büyük bir takım. Volkan'ı eleştirmeleri normal. Geçen yıl da forvetleri eleştiriyorlardı. Büyük takımlarda eleştirilmek normal bir durum. Ancak Volkan büyük bir kaleci ve iyi bir insan. O'nun arkadaşı olmaktan mutluyum.