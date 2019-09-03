Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Volkan Demirel futbolu bıraktı sosyal medya çıldırdı!
Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belli oldu. Sarı-lacivertli takım tecrübeli file bekçisinin teknik ekipte yola devam edeceği açıklandı.
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Volkan Demirel'e jübile yapılacağı ve Fenerbahçe teknik heyetinde yer alacağı sosyal medyayı salladı.
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Fenerbahçeli taraftarlar Volkan Demirel'e destek verirken rakip takım taraftarı olaya esprili bir şekilde yaklaştı.
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İşte Volkan Demirel'in futbolu bırakmasının ardından sosyal medyada yer alan tepkiler...
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Adam gibi adam Volkan Demirel bir Fenerbahçe efsanesi.
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Volkan Demirel’ i sevmem ama Fenerbahce hakettigini guzel sekilde vermis. Hakkini vermek lazim. Helal olsun.
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Kulübede yer alan Volkan Demirel... Bakalım bize ne gibi güzellikler izleteceksin...
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Adamın ham maddesidir Volkan Demirel
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Teknik direktör de Volkan Demirel tabiki...
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Sonunda Volkan Demirel futbola veda etti vallahi bundan daha güzel bir haber olamaz
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Volkan Demirel'in teknik heyette bile olsa takımda olması çok önemli ve değerli. En önemlisi de artık teknik heyetimizde bir Fenerbahçeli olacaktır.
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Sen Volkan Demirel'sin. Sen Fenerbahçe'nin ta kendisisin
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Falcao'nun KAP bildirimini gören Volkan Demirel futbolu bıraktığını açıkladı.
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"Volkan Demirel" kaptan hakettiği yerde
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Hasan Şaş ve Volkan Demirel olacak kenarda dkskdjsjs
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Volkan Demirel'in de futbolu bıraktığını gördük! Vay be yaşlanıyoruz...
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Volkan Demirel'i çok severim. Adam gibi adamdır. Yaşlanmıştı artık, yönetimi tebrik ederim en doğru kararı verdi. Hayırlı olsun kaptan.
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Volkan Demirel 3 yıldızlı forma ile başladığı 17 yıllık Fenerbahçe kariyerine 3 yıldızlı formasıyla veda etti.
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Volkan Demirel en doğru kararı verdi. Son iki yıldır performansı çok kötüydü.
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Volkan Demirel sol bek oynayabilir mi?
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Gelecek sezon teknik ekip; Emre Belözoğlu, Alex de Souza, Volkan Demirel. Nasıl olur?
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Sev veya sevme dile koya tam tamına 17 yıl... Ben 25 yaşındayım kendimi Fenerbahçeli olarak bildiğimden beri Volkan Demirel bu takımdaydı. Bir devir bitti. Her şey için teşekkürler büyük kaptan.
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Jübile kültürü yeniden hayat bulacakca Volkan Demirel ile başlamalıdır.
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Volkan Demirel, bir Galatasaraylı olarak Alex'e yaptıklarının bir benzerini sana yaptılar. Keşke 1 sene daha oynasaydın. Daha Falcao'dan sağına ve soluna 2 füze yemeden futbolu bırakmada üzüldüm. En azından Türk futboluna yetenekli kaleci kazandırır, hocalık yaparsın.
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Derbiler seninle güzeldi Volkan Demirel. Bir Galatasaraylı olarak hem nefret ediyorum hem seviyorum seni.