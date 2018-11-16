Volkan Demirel affedilecek mi? İşte o cevap...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
6 Ekim’de Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe ile birlikte yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan tecrübeli kalecinin yaptığı açıklamanın ‘tatmin edici bulunmaması’, buna karşın Volkan’ın ‘bir adım daha atarsam yanlış anlaşılabilirim’ endişesi, konuyu çözümsüzlüğe götürmüş durumda. Sarı lacivertli camianın önde gelen isimlerinin devreye girmemesi de konunun beklemeye alınmasındaönemli bir rol oynadı.
3/7
Yönetim kurulu cephesi:
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Volkan Demirel’in, kadro dışı kalması ile ilgili açıklamalarının ‘özür dileme’ anlamına gelmediğini düşündükleri için yeni bir adım bekliyorlar. Bu adım da henüz gelmediği için konu askıda bekletiliyor. Tecrübeli oyuncunun geri dönmesine sıcak bakılmasına rağmen bugüne dek herhangi görüşme talebinde bulunulmadı. Başkan Koç’un, “Tesislerde önce yardımcı hocanın üstüne yürüdü. Ben ve yönetici arkadaşlarım konuşmaya gittiğimizde hem bana hem başkan vekilimize saygısızlık yaptı” dediği Volkan Demirel, “Kendisine asla sesimi yükseltmedim, saygısızlık olarak addedilecek bir söz söylemedim. Suçlu olmadığımı düşündüğüm halde benden beklenen özür dilemem ise, özrümü dilerim” açıklamasını yapmıştı.
4/7
Volkan Demirel cephesi:
Volkan ise bundan sonra atacağı herhangi bir adımın kendisi hakkında yanlış düşüncelere neden olacağından endişe ediyor. ‘Kariyerine kurtarmak için özür diledi’ diye düşünüleceğinden çekinen Volkan, yönetimden görüşmek için çağrı bekliyor. Halen Dereağzı Tesisleri’nde antrenman yapan Volkan, çevresinden gelen olumlu ya da olumsuz yorumlara kulaklarını tıkayıp yönetimin kendisi hakkında bir karar vermesini bekliyor. İki taraftan birinin atacağı herhangi bir adım konunun tatlıya bağlanmasını sağlayacak.
5/7
Volkan Demirel’le birlilikte kadro dışı kalan diğer iki oyuncu Dirar ve Aatif’ın affedilmesi konusunda şimdilik bir umut ışı görülmüyor. Daha önce kadro dışı kalan Ozan Tufan’ın ise takas yoluyla Beşiktaş’a gönderilmesi gündemde.
6/7
Volkan Demirel çalışmalara devam ediyor!
Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Volkan Demirel, çalışmalarına Dereağzı’nda bulunan tesislerde devam ediyor.