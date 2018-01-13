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Volkan çılgına döndü! Saha karıştı
Futbol
Volkan çılgına döndü! Saha karıştı
Fenerbahçe
ile Kukesi maçında, sarı lacivertli ekibin 2. penaltıyı kazanması sonrası hem saha içinde hem de kulübede gerginlik yaşandı! İşte o anlar...
Fotoğraflar: HÜRRİYET
13.01.2018 - 22:27
SON GÜNCELLEME
13.01.2018 - 22:37
Fotoğraflar: HÜRRİYET
13.01.2018 - 22:27
SON GÜNCELLEME
13.01.2018 - 22:37
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Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Arnavutluk ekibi FK Kukesi ile 2-2 berabere kaldı.
FENERBAHÇE - KUKESİ MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraflar: HÜRRİYET
13.01.2018 - 22:27
SON GÜNCELLEME
13.01.2018 - 22:37
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Sarı lacivertli ekibin 2. penaltıyı kazanması sonrası hem saha içinde hem de kulübede gerginlik yaşandı!
Fotoğraflar: HÜRRİYET
13.01.2018 - 22:27
SON GÜNCELLEME
13.01.2018 - 22:37
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İşte o anlar... (Bu görüntü D Smart'tan alınmıştır)
Fotoğraflar: HÜRRİYET
13.01.2018 - 22:27
SON GÜNCELLEME
13.01.2018 - 22:37
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(Bu görüntü D Smart'tan alınmıştır)
Fotoğraflar: HÜRRİYET
13.01.2018 - 22:27
SON GÜNCELLEME
13.01.2018 - 22:37
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(Bu görüntü D Smart'tan alınmıştır)
Fotoğraflar: HÜRRİYET
13.01.2018 - 22:27
SON GÜNCELLEME
13.01.2018 - 22:37
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Fotoğraflar: HÜRRİYET
13.01.2018 - 22:27
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13.01.2018 - 22:37
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Fotoğraflar: HÜRRİYET
13.01.2018 - 22:27
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Fenerbahçe
Kukesi
Volkan Demirel
Futbol
FUTBOL
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