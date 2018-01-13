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Futbol

Volkan çılgına döndü! Saha karıştı

Fenerbahçe ile Kukesi maçında, sarı lacivertli ekibin 2. penaltıyı kazanması sonrası hem saha içinde hem de kulübede gerginlik yaşandı! İşte o anlar...

Fotoğraflar: HÜRRİYET
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Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Arnavutluk ekibi FK Kukesi ile 2-2 berabere kaldı.

Fotoğraflar: HÜRRİYET
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Sarı lacivertli ekibin 2. penaltıyı kazanması sonrası hem saha içinde hem de kulübede gerginlik yaşandı!

Fotoğraflar: HÜRRİYET
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İşte o anlar... (Bu görüntü D Smart'tan alınmıştır)

Fotoğraflar: HÜRRİYET
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(Bu görüntü D Smart'tan alınmıştır)

Fotoğraflar: HÜRRİYET
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(Bu görüntü D Smart'tan alınmıştır)

Fotoğraflar: HÜRRİYET
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Fotoğraflar: HÜRRİYET
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Fotoğraflar: HÜRRİYET
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FenerbahçeKukesiVolkan DemirelFutbolFUTBOL

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