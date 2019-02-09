Vodafone Park'ta tarihi an! Burak Yılmaz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş - Bursaspor maçı öncesinde siyah-beyazlıların mabedi Vodafone Park'ta renkli görüntüler vardı..
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İşte detaylar...
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Yeşilay'ın sigarayı bırakma günü için hazırladığı farkındalık çalışmasının kahramanı astronot, Beşiktaş - Bursaspor maçında Vodafone Park tribünlerindeydi. Astronot taraftarların arasında maçı izledi.
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Shinji Kagawa hayranları stattaki yerlerini aldılar. Yıldız futbolcuyu yedek kulübesinde gören Japonlar epey şaşkındı.
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KAGAWA'YA JAPON SELAMI
Beşiktaş’ın Japon yıldızı Shinji Kagawa, Vodafone Park’taki ilk maçında Japon selamıyla karşılandı. Bütün tribünleri tek tek dolaşan yıldız oyuncu için taraftarlar eğilerek selam verdi. Beşiktaş’ın ara transferin son gününde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Japon yıldız Shinji Kagawa, ilk kez Vodafone Park’ta boy gösterdi. Beşiktaş taraftarı da bütün hafta konuştuğu gibi Kagawa’yı Japon selamıyla karşıladı. Maç öncesinde gerçekleşen ısınma sırasında bütün tribünler tarafından tek tek çağrılan yıldız oyuncu, taraftarları selamlarken, tribünler de Kagawa’nın önünde eğildi ve kendisini Japon selamıyla karşıladı. Siyan-beyazlılar ayrıca Kagawa için İngilizce olarak ‘Beşiktaş’a hoş geldin Kagawa’ pankartı açtı.
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Beşiktaş’ın devre arasında Trabzonspor’dan transfer ettiği ve geldiği günden bu yana siyah-beyazlı bazı taraftarların tepki gösterdiği Burak Yılmaz, ilk kez tribünlere çağrıldı. Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Bursaspor maçı öncesinde tribünlere çağrıldı. Devre arasında Trabzonspor’dan transfer edilen ve 12 yıl sonra siyah-beyazlı takıma geri dönen golcü futbolcuya taraftarların bir kısmı gerek Akhisarspor maçında gerekse de Erzurumspor maçında tepki göstermişti. Antalyaspor maçında sarı kart cezalısı olan Burak, Bursaspor maçında ilk 11’deki yerini alırken, karşılaşma öncesinde Beşiktaş tribünleri golcü futbolcu lehine tezahüratta bulundu ve Burak’ı tribünlere çağırdı. Burak Yılmaz da tribünleri alkışlayarak karşılık verdi. Bilindiği gibi hafta içinde düzenlenen imza töreninin ardından özellikle sosyal medyada Burak Yılmaz’a destek kampanyaları başlamıştı.
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Motive bir şekilde sahaya çıkan yıldız futbolcu, 40. dakikada golünü kaydetti. Burak Yılmaz gol attıktan sonra statta 'Aşk Yeniden' şarkısı çaldı. Burak, gol sevincini, kenarda ısınan Caner Erkin başta olmak üzere yedek oyuncularla kutladı. Tribünler golden sonra Burak diye tempo tuttular.. Burak Yılmaz Beşiktaş formasıyla 4130 gün sonra fileleri buldu.
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Maç öncesi tribünden ve sahadan renkli anlar sizlerle...