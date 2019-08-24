Vodafone Park'ta protesto! Yıldız isme...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'in 2019-20 sezonunda ilk kez taraftarı karşısında lig maçına çıkan Beşiktaş'ta yıldız futbolcu taraftarın tepkisine maruz kaldı.
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Beşiktaş, Süper Lig'in 2019-2020 sezonundaki ilk galibiyetini Göztepe'yi farklı yenerek aldı.
Sezonun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta Göztepe'yi Güven Yalçın, Caner Erkin ve Adem Ljajic'in golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanla tanıştı.
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Avcı'nın ilk galibiyeti
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk galibiyetini aldı.
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Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş'in görevini tamamlamasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Avcı yönetimindeki ilk maçta Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olmuştu.
Avcı, takımının golleri sonrasında büyük sevinç yaşadı.
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Vodafone Park'taki gol serisi sürüyor
Beşiktaş, Vodafone Park'taki lig müsabakalarında gol serisini ise 29 maça çıkardı.
Son olarak 2017-2018 sezonunda evinde Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım, ardından iç sahada çıktığı 29 Süper Lig mücadelesinde de fileleri havalandırmayı başardı.
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Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'taki resmi maçlardaki gol atma serisini 11 karşılaşmaya çıkardı.
Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki 11 maçta gol sevinci yaşadı.
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9 maç sonra kalesini gole kapattı
Beşiktaş, ligde 9 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı. Ligde son olarak geçen sezon Göztepe'yi 1-0 yendiği maçta gol yemeyen siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor (7-2), Medipol Başakşehir (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1), MKE Ankaragücü (4-1), Galatasaray (0-2), Alanyaspor (2-1), Trabzonspor (1-2) ve Kasımpaşa (3-2) karşılaşmalarında rakiplerin gollerine engel olamamıştı. Beşiktaş, bu sezonun ilk maçında ise Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilmişti.
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Sezonun ilk golü Güven Yalçın'dan
Beşiktaş'ın 2019-2020 sezondaki ilk golü Güven Yalçın'dan geldi. Güven Yalçın, maçın 45 2. dakikasında fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı takımın geçen sezon ligin son haftasında Kasımpaşa ile yaptığı maçta 3 gol birden atan Güven, takımının bu sezonki ilk golüne de imza attı.
Beşiktaş'ın 20 yaşındaki oyuncusu takımı adına 9. kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, bunların 5'ini Vodafone Park'ta kaydetti.
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Peş peşe goller
Beşiktaş, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla farka gitti. Maçın 54. dakikasında Caner Erkin'in serbest vuruştan attığı golle 2-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, 59. dakikada Adem Ljajic'in fileleri havalandırmasıyla farkı 3'e çıkardı.
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Vida korkuttu
Demir Grup Sivasspor maçında sakatlık yaşayan ve hafta içinde tedavisi gerçekleştirilen Domagoj Vida, Göztepe karşısında da kısa süreli sorun yaşadı.
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Caner Erkin'in golünde topa ayak koymaya çalışan Vida, yerde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncu, tedavisinin ardından oyuna devam etti.
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N'Koudou ilk maçına çıktı
Beşiktaş'ın hafta içinde sözleşme imzaladığı Fransız oyuncu Georges-Kevin N'Koudou, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.
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N'Koudou, 61. dakikada Tyler Boyd'un yerine oyuna dahil oldu. Orta sahanın solunda görev alan N'Koudou, hareketli futboluyla dikkati çekti.
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Taraftarlardan büyük destek
Siyah-beyazlı taraftarlar, Göztepe karşısında takımlarına büyük destek verdi.
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Maçın başından itibaren tezahürat yapan taraftarlar, farkın açılmasıyla coşkuyu artırdı. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk üçlüsünü de Domagoj Vida ile N'Koudou'ya çektirdi.
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Göztepe ikinci maçından da mağlup ayrıldı
Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Göztepe, 2. haftayı da puansız tamamladı. Ligin ilk maçında Antalyaspor'a evinde 1-0 yenilen Göztepe, 2. haftada da puanla tanışamadı.
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Oğuzhan, önce ıslıklandı sonra alkışlandı
Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan'ın yerine Göztepe maçında ilk 11'de Oğuzhan Özyakup görev aldı.
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Son 2 sezonda istikrarlı görüntü ortaya koyamayan Oğuzhan, 252 gün sonra siyah-beyazlı formayla bir resmi maçta ilk 11'de şans buldu.
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Yıldız futbolcu, 24. dakikada boş durumda bulunan Güven'i topla buluşturamayınca Vodafone Park'ta ıslık sesleri yükseldi. Bir süre ıslıkla protesto edilen Oğuzhan, ikinci yarıda ortaya koyduğu oyun sonrasında alkışlandı.