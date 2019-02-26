Vodafone Park'ta olay! Ortalık fena karıştı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı derbide ikinci devrede önemli bir geri dönüşe imza atarak 3-3'le sahadan ayrıldı.
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Seri üç maçta kaldı
Derbi maçtan berabere ayrılan Beşiktaş'ın üç maçlık galibiyet serisi de sonlandı. Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşma kazanan siyah-beyazlılar, sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe berabere kaldı.
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20 yıl önceyi hatırlattı
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı sonuçla 20 yıl önce Galatasaray ile yaptığı derbiyi hatırlattı.
Sarı-lacivertliler, 3 Mayıs 1989'da Galatasaray karşısında Türkiye Kupası'nda deplasmanda ilk yarıyı 3-0 geride kapatmış ancak ikinci devrede bulduğu gollerle maçı 4-3 kazanmıştı
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Zajc ve Sadık siftah yaptı
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini ilk derbilerinde attı.
Maçın 55. dakikasında Zajc, 61. dakikasında ise Sadık, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini kaydetti.
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Güneş yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı zorlanıyor
Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe karşısında dördüncü kez beraberlikle sahadan ayrıldı.
Beşiktaş, takımda dördüncü sezonunu geçiren Güneş dönemindeki 8 Fenerbahçe maçında ayrıca ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.
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Hasan Ali'den jeneriklik gol
Yaklaşık 25 metreden kaleyi sol çaprazdan gören bir mesafeden sert bir şut çeken Hasan Ali, uzak köşeden topu filelere göndererek güzel bir gol kaydetti.
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Karius ile Quaresma tartıştı
Karşılaşmanın 80. dakikasında Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius ile Ricardo Quaresma arasında gerginlik yaşandı.
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59. dakikada oyuncular arasında gerginlik
Mücadelenin 59. dakikasında Beşiktaş'ın yedek oyuncusu Necip Uysal ile Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar arasında gerginlik yaşandı.
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Beşiktaş yarı alanında Fenerbahçe lehine taç atışı sırasında meşin yuvarlağı almak isteyen Dirar ile topu vermek istemeyen Necip Uysal itişmeye başladı.
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Diğer oyuncular araya girerek gerginliğin büyümesini önledi.