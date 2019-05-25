Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Vodafone Park'ta dikkat çeken detay! Güneş böyle veda etti...
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, son maçını kayıpsız atlattı.
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Siyah-beyazlıların son maçında dikkat çeken olaylar vardı..
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Ligi üçüncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılımı hedefleyen Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında epey zorlandı.
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Rakibi karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen Kasımpaşa'nın bulduğu goller ve pozisyonlar sonrasında ecel terleri döken Kara Kartal,nihayetinde zafere ulaştı.
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Adı sık sık Beşiktaş Teknik Direktörlüğü ile anılan Guti Hernandez, yedek kulübesinden dışarı çıkarak sürekli direktifler verdi. Şenol Güneş'in gidişiyle birlikte İspanyol teknik adamın durumu da merak konusu oldu.
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Vodafone Park'ta Beşiktaş teknik direktörü olarak son maçına çıkan Şenol Güneş, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılandı. Taraftarlar tezahüratlarla ve pankartlarla hocasını uğurladı...
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Beşiktaş'ın genç değeri Güven Yalçın, adının hakkını verdi. Üç gol birden atan Güven, takımına üç puanı hediye eden isim oldu.
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BILIC SÜRPRİZİ
Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. UEFA Prolisans kursunda konuşma yapmak için İstanbul'a gelen Bilic, Vodafone Park'ta boy gösterdi.
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Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic, Kasımpaşa maçını tribünde takip etti. 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü yapan ve ardından İngiltere’nin West Ham United takımına giden Slaven Bilic, ekim ayından bu yana ise Suudi Arabistan’ın Al İttihad takımının başında bulunuyor. Karşılaşmayı locadan takip eden Slaven Bilic’in, UEFA Prolisans kursunda konuşmacı olarak İstanbul'a geldiği ve Beşiktaş maçını da tribünden takip etmek istediği öğrenildi.
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Maçın kader anı ise Karius'un maçın son bölümlerinde yaptığı bu kritik kurtarış oldu. Sezon boyunca performansıyla zaman zaman eleştirilen Alman file bekçisi, bu hareketiyle UEFA Avrupa Ligi'ni kurtardı. Skor 3-2 Beşiktaş lehine iken yapılan bu kurtarış, Kara Kartal'ın sezona erken başlamasını engelledi.
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Beşiktaş teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Şenol Güneş, 4 sezonluk görevini 3 - 2'lik Kasımpaşa galibiyetiyle noktaladı.Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından stattan ayrılmayan Siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla Şenol Güneş ve futbolcuları sahaya çağırdı. Daha sonra sahanın ortasına gelen Şenol Güneş, taraftarlara 3'lük çektirdi. Futbolcular da Güneş'in yanına giderek teknik adamı omuzlarına aldı.
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Şenol Güneş de daha sonra her oyuncuyla tek tek kucaklaştı.Öte yandan statta Şenol Güneş'e ithafen "Güle güle sana yolun açık olsun" şarkısı çalındı.
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NECİP VE MUSTAFA'YA TEPKİ
Beşiktaş'ın ligin son maçında Kasımpaşa'yı ağırladığı mücadelede taraftarlar ilk 11'de sahaya çıkan Necip'e tepki gösterirken, 71. dakikada Necip'in yerine giren Mustafa Pektemek'i de yuhaladılar. Beşiktaş taraftarından Necip Uysal ve Mustafa Pektemek'e tepki geldi. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan ancak beklentileri altında kalıp birçok pas hatası yapan Necip Uysal, tribünlerin tepkisini çekerken, bu futbolcunun yerine 71. dakikada oyuna dahil olan Mustafa Pektemek'e de tepki vardı. Siyah-beyazlı ekiple olan sözleşmesi Kasımpaşa maçının ardından bitecek olan Mustafa Pektemek, oyuna girdiği anda tribünler tarafından yuhalandı. Beşiktaş Yönetimi'nin, sözleşmesi sona erecek olan Mustafa Pektemek'le yolları ayıracağı öğrenildi.
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İşte Beşiktaş'ın son maçından dikkat çekici kareler...
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Alman file bekçisi Loris Karius, yediği hatalı gollerin üstüne bir de kulübü alacaklarından ötürü FIFA'ya şikayet edince Siyah Beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekmişti.