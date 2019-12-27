Viktoria Odintcova, Cristiano Ronaldo'yu ifşa etti!

Spor Arena Dış Haberler | Rus model ve sunucu Viktoria Odintcova, Juventus forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile arasında yaşananları paylaştı.
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Instagram'da 5 milyon fazla takipçisi bulunan Rus güzel, başta Cristiano Ronaldo olmak üzere Lewis Hamilton ve Neymar gibi ünlü sporcularla gerçekleştirdiği yazışmaları itiraf etti.
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Rusya'da yayınlanan 'Makarena' isimli programa konuşan Viktoria Odintcova, Cristiano Ronaldo'nun kendisine Instagram'dan mesaj attığını ancak yüz vermediğini öne sürdü.
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34 yaşındaki Viktoria Odintcova, "Çok uzun zaman önceydi... Ronaldo bana mesaj atmıştı. 'Merhaba, nasılsın?' yazmıştı. Cevap vermeden sildim." dedi.
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Rus model, o dönem Manchester United forması giyen Ronaldo ile münasebetinin daha ileriye gitmediğinin altını çizerek şu anda Georgina Rodriguez ile birlikte olan yıldız oyuncu hakkında daha fazla konuşmak istemedi.
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Viktoria Odintcova, "Tabii ki ona bir şans verdim. Çünkü başka kızlara da yazdığını biliyorum. Mesajı görür görmez sildim." ifadelerini kullandı.
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İsmi Neymar ve Lewis Hamilton ile de anılan Viktoria Odintcova, Britanyalı Formula 1 pilotuna ayrı bir parantez açmayı ihmal etmedi.
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Viktoria Odintcova, "Telefon rehberimdeki en ünlü isim Lewis Hamilton. En son 15 Kasım'da yazmıştı. Doğum günümü kutladı. Sadece arkadaşız. Ara sıra mesajlaşıyoruz, o kadar. Zaten yarışlara çok sık gidemiyorum." şeklinde konuştu.
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Rus güzel, kariyerinde Fransız ekibi Paris Saint Germain'de devam eden Brezilyalı yıldız Neymar ile olan arkadaşlığına da değindi.
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Viktoria Odintcova, "Neymar'la iletişim halindeyiz. Kendisi zaten Lewis Hamilton'ın yakın arkadaşı. Hamilton vasıtasıyla tanışmıştık. Sıradan bir insan. Instagram üzerinden mesajlaşıyoruz."
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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti 2016 yılından bu yana birlikteler ve Alana isimli bir kızları var.
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Portekizli futbolcu, Viktoria Odintcova'nın bu açıklamalarına henüz cevap vermedi.
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Viktoria Odintcova'nın kişisel Instagram hesabından öne çıkan fotoğraflar şu şekilde:
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Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, nişanlısı Georgina Rodriguez ve dört çocuğu ile birlikte mutlu bir hayat yaşıyor.
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İtalya'nın Torino kentinde, ailesiyle servet değerinde bir villada oturan dünyaca ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından zaman zaman evinde ailesiyle çekilen mutlu pozlarını paylaşıyor.
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Futbol hayatı ve özel hayatıyla ön planda olan Ronaldo'yu nihayetinde diz çöktüren nişlanlısı Georgina Rodriguez, ilk tanışma anlarını Elle dergisinin İtalya baskısına açıklamıştı.
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Futbolcunun başka annelerden dünyaya gelen çocuklarına da bakan Rodriguez, Madrid'de satış danışmanlığı yaptığı bir mağazada karşılaştıklarını söylemişti.
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Yaklaşık dört yıl önce ünlü bir moda firmasının mağazasında çalışan genç kadın, Ronalo'nun alışveriş yapmaya geldiğini ve orada tanıştıklarını söyleyerek birbirlerine ilk görüşte aşık olduklarını anlatmıştı.
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Ronaldo'dan bir kız çocuğu olan Georgina, dört çocuklu mutlu bir hayat sürüyor.