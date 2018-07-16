Vida'ya dünya devi talip oldu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünya Kupası'nda iyi bir perofmans ortaya koyan Domagoj Vida için Premier Lig kulüplerinin yanı sıra bir dünya devi de talip oldu.
Haber: İsmail ER, Foto: AFP,AP,Reuters
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Haber: İsmail ER, Foto: AFP,AP,Reuters
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İşte detaylar...
Haber: İsmail ER, Foto: AFP,AP,Reuters
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Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Vida’yı almak için Premier Lig ekiplerinin giriştiği yarışa Barcelona da dahil oldu. İspanyol kaleci Fabricio için de Fulham’la pazarlıklar sürüyor.
Haber: İsmail ER, Foto: AFP,AP,Reuters
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Dünya Kupası’nda Hırvatistan’la final oynayan ve değerini katlayan Beşiktaşlı Domagoj Vida’nın son talibi Barcelona oldu. Daha önce Premier Lig ekipleri Liverpool, Everton ve West Ham’ın teklifte bulunduğu Hırvat savunmacıyı Barcelona da yakın takibe aldı.
Haber: İsmail ER, Foto: AFP,AP,Reuters
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Beşiktaş’ın 30 milyon Euro’dan kapıyı açtığı pazarlıklarda Everton 17, Liverpool 18, West Ham 22 milyon Euro’ya kadar çıktı. Dört kulüp de Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner’le fikir alış verişinde bulunurken henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Bu arada Vida’nın tatile çıktığı belirtildi.
Haber: İsmail ER, Foto: AFP,AP,Reuters
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Kaleci Fabricio için de İngiliz ekibi Fulham’la sıkı pazarlıklar sürüyor. İspanyol kaleci için 5 milyon Euro öneren Fulham’dan 7 milyon Euro isteyen yönetim, daha yanıtı beklemeden “Teklifler var” diyerek istediği rakamı 8 milyona çıkardı.
Haber: İsmail ER, Foto: AFP,AP,Reuters
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Bununla beraber siyah beyazlılar Fulham’a kapıları tamamen kapatmak istemiyor çünkü eğer bu yıl yeni anlaşma olmazsa Fabricio sezon sonunda serbest kalacak. Negredo, Love, Mustafa, Orkan, Aras ve Lens için de teklifler olduğu ancak önerilen rakamların oldukça düşük olduğu için reddedildiği belirtildi. 1. Lig ekiplerinden Gazişehir’in de genç kaleci Utku’yu kiralamak istediği öğrenildi.