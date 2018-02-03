Vida'da büyük soru işareti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor deplasmanında bulduğu son dakika golüyle beraberliği zor kurtaran Beşiktaş'ta en büyük eleştiri alan bölge savunma... Pepe ve Vida gibi uluslararası kalitede oyunculardan kurulu stoperde uyumu yakalayamayan siyah-beyazlılar yazarlar tarafından yerildi. Eleştirilerden yeni transfer Vida da nasibini aldı! İşte o yazılar...
Foto: İHA
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Foto: İHA
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Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor deplasmanında bulduğu son dakika golüyle beraberliği zor kurtaran Beşiktaş'ta en büyük eleştiri alan bölge savunma... Pepe ve Vida gibi uluslararası kalitede oyunculardan kurulu stoperde uyumu yakalayamayan siyah-beyazlılar yazarlar tarafından yerildi. Eleştirilerden yeni transfer Vida da nasibini aldı! İşte o yazılar...
Foto: İHA
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Kenan Başaran: General değil, acemi mangası
Kasımpaşa maçının 2. yarısında ‘uluslararası’ düzeydeki Beşiktaş savunması epey zorlanmıştı. Basın toplantısında buna dikkat çektiğimde Güneş, “olabilir” demişti. Bence ‘Gökhan-Pepe-Vida-Adriano-Medel’den oluşan bir savunma için böyle bir zaafiyet olamazdı. Beşiktaş, Adriano’nun müthiş ‘hediye golü’yle öne geçti. Gerilimli seyircisiyle birlikte Bursa’nın işi çok zorlaşacaktı. Ama ‘genareller’den kurulu Beşiktaş, savunması tam bir ‘acemi mangası’ gibi davranınca 2-1 geriye düştü.
Foto: İHA
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Rıdvan Dilmen: Vida en fazla 'fena değil'
Oğuzhan 19 maçın belki 3'te 1'inde iyi top oynamıştır. Oğuzhan iyi başladı ama kötü bitirdi, düştü oyundan. 3 maçın 2'sinde iyi oynayan bir tek Pepe var. Geçen sezonlarda takımın tamamı buna yakındı. "Nasılsa şampiyon oluruz" düşüncesi vardı takımda, Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle. Vida'ya en fazla "fena değil" diyebilirim, eh. Kontrollü oynayan bir takımdan geldi ama Beşiktaş direkt oynuyor..
Foto: İHA
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Güntekin Onay: Savunmanın dengesini bozuyor
Beşiktaş dün sezonun hatta son yılların en kötü maçlarından birini oynadı. Takımda ciddi bir düşüş var. Bu net bir şekilde görülüyor. Saha içi yardımlaşması çok düşük seviyede. Pas yapamayan topu kaybedince nitelikli baskı yapamayan bir Beşiktaş izledik. Dün Medel dışında sahaya yüreğini koyan başka oyuncu yoktu. Oğuzhan’ın kötü oynamaya hakkı var ancak Beşiktaş kaptanı sahada kesinlikle daha fazla savaşmalı. Son 2 maçın yıldızı Talisca da tel tel döküldü. 1 tane olumlu hareketi yoktu. Ya Vida? Bursaspor’dan daha fazla savunmanın dengesini bozan isim oldu Hırvat stoper.
Foto: İHA
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Metin Tekin: Vida büyük soru işareti
Bu oyunda Tolgay'a çok ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Bana göre kenar ortalarından çok merkezde pas işi ile yapacağı organizasyonlara ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın ve bunun için Tolgay gerekliydi ama onu düşünmedi Şenol hoca. Caner, Love ve Mustafa Pektemek ile oyuna müdahale etti. Uzatmada da olsa Negredo ile golü buldu Beşiktaş ancak 1 puan da çok yeterli değil. Çünkü ligin seyri yukarıyı yakalamasını zorlaştırıyor Beşiktaş'ın. Özellikle defansta Vida bende büyük soru işaretleri yarattı. Beşiktaş seviyesinde olup olmadığı çok tartışılır.