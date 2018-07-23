Vida ve Q7'de son dakika!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş'ta transferi gündemde olan Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma ile ilgili yeni gelişmeler var.
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İşte detaylar...
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Dünya Kupası sonrası değerini ikiye katlayan Domagoj Vida’ya yapılan dev teklif Beşiktaş’tan kabul görmedi. Siyah beyazlılar 24 milyon Euro’dan aşağısını kabul etmiyor.Dünya Kupası sonrası değerini ikiye katlayan Domagoj Vida’ya yapılan dev teklif Beşiktaş’tan kabul görmedi. Siyah beyazlılar 24 milyon Euro’dan aşağısını kabul etmiyor.
Hürriyet Haber
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Dünya Kupası finalinde oynayan tek Süper Lig futbolcusu olan Domagoj Vida için en ciddi talip olan West Ham United teklifini artırdı. İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre Premier Lig ekibi, Rusya’da oynadığı futbolla Hırvatistan’ın finale kadar yükselmesinde büyük pay sahibi olan tecrübeli stoper için Beşiktaş’a 22.5 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Ancak siyah beyazlı yöneticiler, 24 milyon Euro’nun altında bir miktarı kabul etmeyeceğini İngiliz kulübüne iletti. Daha önce Evertoon 17, Liverpool ise 18 milyon Euro’luk tekliflerde bulundu.
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Vida için pazarlıklar sürerken Beşiktaş bir yandan kaleci transferi için çalışmalar yapıyor. Fabricio’nun Fulham’a gitmesinin ardından siyah beyazlı yönetim öncelikle Arsenal’dan David Ospina’yı düşünüyor. Takımında iyice gözden düşen ve ayrılmak istediği bilinen Kolombiyalı kaleci için Beşiktaş 2.5 milyon Euro bütçe belirledi. Diğer taraftan Bursaspor’un kalecisi Harun Tekin’in menajeriyle de temas kuruldu. Siyah beyazlıların listesinde Guillermo Ochoa, Pedro Gallase, Volkan Babacan gibi isimler yer alsa da öncelik Ospina ve Harun’da.
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Q7'YE TEKLİF VAR, GÖNLÜ YOKDünya Kupası’nda Portekiz formasıyla sergilediği başarılı performansla birçok takımın transfer listesinde olan Ricardo Quaresma dün sağlık kontrolünden geçerek antrenmanlara katıldı. Tecrübeli oyuncu, başta Çin olmak üzere birçok ülkeden transfer teklifi geldiğini menajerinden duyduğunu belirterek “Beşiktaş’a aşığım. Zor günlerde takımımı yalnız bırakmam. Gitmek istemiyorum. Ailem ve çocuklarım burada çok mutlu. Ama kulüp istemez de yollarsa diyecek bir şey yok” dedi.