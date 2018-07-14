Vida için kıran kırana!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un da devreye girmesiyle Domagoj Vida'nın fiyatı bir anda tavan yaptı! İşte detaylar...
Haber: İsmail ER - Foto: AFP, AP, Reuters, Getty
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Haber: İsmail ER - Foto: AFP, AP, Reuters, Getty
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Hırvat futbolcu için girişimde bulunan ilk kulüp olan Everton, 14 milyon Euro teklif etti. Ardından devreye giren Liverpool, önce 20 milyon Euro önerdi. Everton bunun üzerine ‘22 milyon Euro artı 40 maç oynarsa 3 milyon Euro bonus’ önerisinde bulundu.
Haber: İsmail ER - Foto: AFP, AP, Reuters, Getty
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Beşiktaş’ın başarılı savunmacısı Domagoj Vida Dünya Kupası’nda Hırvatistan Milli Takımı formasyla ortaya koyduğu performansla taliplerinin adeta başını döndürüyor. İngiltere’den Everton, Fulham ve Leicester City’nin yanı sıra son Şampiyonlar Ligi finalisti Liverpool’un da Hırvat savunmacıya olan ilgisi sürüyor.
Haber: İsmail ER - Foto: AFP, AP, Reuters, Getty
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İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Sun, Liverpool 29 yaşındaki Domagoj Vida için daha önce yaptığı 15 milyon Euro’luk teklifi 20 milyona yükselttiğini iddia etti. Gazetenin haberinde Beşiktaş’ın 35 milyon Euro’da ısrar ettiği ileri sürüldü.
Haber: İsmail ER - Foto: AFP, AP, Reuters, Getty
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Daha önce Vida için Beşiktaş yönetimiyle görüşüp 14 milyon Euro’luk öneride bulunan Everton da ezeli rakibi Liverpool’un devreye girmesiyle teklifini artırdı. Mavi beyazlılar son teklif olarak 22 milyon Euro artı 40 maç oynadığı taktirde 3 milyon Euro bonus ödeyebileceğini Beşiktaş’a bildirdi.
Haber: İsmail ER - Foto: AFP, AP, Reuters, Getty
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Siyah beyazlı yönetim bu teklifi düşünmek için süre isterken, Dünya Kupası finalinin ardından Hırvat futbolcu ile de bir araya gelinerek kararın vereceği öğrenildi. Domagoj Vida, Dinamo Kiev’den 2018 yılının Ocak ayında bonservissiz olarak Beşiktaş’a gelmişti.
Haber: İsmail ER - Foto: AFP, AP, Reuters, Getty
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BEŞİKTAŞ'TA ROTA YENİDEN RAFAEL
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Rafael da Silva için yeniden girişimlere başladı. Her ne kadar geçtiğimiz günlerde Brezilyalı futbolcu Lyon’da kalmak istediğini dile getirse de siyah beyazlılar hem oyuncuyu hem de kulübünü ikna etmenin planlarını yapıyor. Rafael olmazsa en güçlü aday ise Roma forması giyen Rick Karsdorp. Teknik direktör Şenol Güneş sağ bek dışında bir de pivot santrafor isterken Başkan Fikret Orman ve yöneticiler bugün Moskova’da Dünya Kupası finalini izleyip Avusturya’ya geçecek ve Güneş ile takımın son durumu ve transferlerle ilgili toplantı yapacak.
Haber: İsmail ER - Foto: AFP, AP, Reuters, Getty
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Dünya Kupası finalinde Vida, turnuvanın starlarından Kylian Mbappe'ye geçit vermemeye çalışacak.