Verilmeyen penaltı ile gelen tarihi fırsat

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Mustafa Çulcu, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki krampon ayrıntısına dikkat çekti.
Mustafa Çulcu / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
Mustafa Çulcu / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
1 / 6
Isla’nın Quaresma’nın ayağına basması, iki oyuncu da aynı renk krampon giydiği için tespit edilemedi. Türkiye Futbol Federasyonu, bu konuda bir karar alarak FIFA ve UEFA’ya örnek olabilir.
Mustafa Çulcu / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
2 / 6
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 37. dakikasında Querasma ile Isla’nın Fenerbahçe ceza alanı içindeki mücadelesinde topa uzanan iki ayak aynı renk krampon giydiği için kimin topa vurduğunu, kimin ayağa bastığını tespitte hakemlerin zorlandıklarını ve penaltıyı veremediklerini gördük. Eğer maçın skoru değişik olsaydı bugün Cüneyt Çakır’ın hakemliği tartışılacak, MHK’nın istifasını geçtim belki de TFF’nin istifası bile isteniyor olacaktı!
Mustafa Çulcu / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
3 / 6
Futbol oyun kuralları, Kural-4 “Oyuncuların Ekipmanları” oyuncuların ekipmanlarını detayları ile belirtiyor. 3. madde, “İki takım birbirlerinden ve hakemlerden ayırt edici renkte giyinmelidirler. Her iki kaleci diğer oyunculardan ve hakemlerden ayırt edici renkte giyinmelidir” diye açıklıyor.
Mustafa Çulcu / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
4 / 6
AYAKKABILAR KAPSAM DIŞI
Futbol Müsabaka Talimatı Madde -12 Müsabaka Kıyafetleri “Müsabaka organizasyonu dahilindeki kişiler Sportif Ekipman Talimatı’nda belirlenen esaslara göre müsabakalara katılmak zorundadırlar” diyor. Sportif Ekipman Talimatı ise “Müsabakalara katılacak futbolcuların ve müsabaka görevlilerinin ve diğer kişilerin forma setleri ve benzeri sportif giysileri ile bunların üzerindeki reklam sayılabilecek her türlü resim, yazı ve benzeri şekillerin kullanımı ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesini en ince ayrıntılara kadar anlatıyor. Ancak “Sportif ayakkabılar bu talimat kapsamında değildir” diyor.
Mustafa Çulcu / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
5 / 6
IFAB’A BAŞVURABİLİRİZ
Bugün geldiğimiz noktada oyuncuların ayakkabı renklerinin de farklı, zıt renklerde olması kaçınılmaz. FİFA ve UEFA organizasyonlarında onların talimatlarına uymak zorundayız. Lakin kendi liglerimizde TFF’nin alacağı karar ile bu ayakkabı renkleri konusu, tıpkı forma, şort, tozluk ve diğer konulardaki gibi güncellenip talimatlara konabilir. Bu karar tamamen TFF’nin tasarrufunda bir konudur. Belki bunu uygulayan ilk ülke olarak FİFA ve UEFA’ya örnek olabiliriz. Daha da ötesi IFAB’a resmi bir müracaat ile ayakkabıların farklı renklerde giyilmesi konusunu Futbol Oyun Kurallarına dahil edilmesini sağlayabiliriz.
Mustafa Çulcu / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
6 / 6
Haftanın en güzel golleri burada! İzlemek için videoya tıklayınız...