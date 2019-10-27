Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer itirafı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi'nin bağlı olduğu KA-Sportmanagement isimli menajerlik şirketinden Deniz Uysal, Inter dedikoduları hakkında konuştu.
2
İtalyan FC Inter News isimli internet sitesine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uysal, henüz resmi bir teklif almadıklarını ancak oyuncusunun Serie A için biçilmiş kaftan olduğunu söyledi.
3
Oyuncusunu Zlatan Ibrahimovic ve Robert Lewandowski karışımı bir futbolcu olarak betimleyen Deniz Uysal, ciddi bir teklif gelmesi halinde bunu başkan Ali Koç'a ileteceklerini ve pazarlıkların başlayabileceğini ifade etti.
4
Deniz Uysal ayrıca İngiltere, Almanya, Katar, Suudi Arabistan ve İtalya'dan Vedat Muriqi için teklifler geldiğinin de altını çizdi.
5
Deniz Uysal'ın açıklamaları şu şekilde;
6
"Şu ana dek Inter'den resmi bir teklif almadık."
7
"Ancak size İngiltere, Almanya, Katar, Suudi Arabistan ve İtalya'dan bazı menajerler ve sportif direktörlerin bizi aradığını söyleyebilirim. "
8
"Fenerbahçe'nin olası bir transferde ne kadar bonservis talep edeceği ise net değil."
9
"Ciddi bir teklif gelirse bunu kulüp başkanına iletiriz ve taraflar pazarlıklara başlar."
10
"Vedat Muriç, tam bir Premier Lig ve Serie A golcüsü. Gücü ve fiziksel özellikleriyle bu liglere mükemmel bir şekilde uyar."
11
"Skorer, inanılmaz güçlü, oyun görüşü çok iyi olan ve gol vuruşlarında son derece soğukkanlı bir futbolcudan bahsediyoruz. "
12
"Zlatan Ibrahimovic ile Robert Lewandowski'nin karışımı diyebilirim. Ancak onların sol ayaklısı ve daha iyi bir ayağa sahip olanı..."