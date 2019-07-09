Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Emrah Taşçı / Fotoğraflar: fenerbahce.org - Süleyman ARAT - İHA - AA
09 Temmuz 2019 - 00:48,
Vedat Muriqi'nin hayatı film gibi!.. Savaştan çıkan yıldız...
Süper Lig'de 2019-20 sezonu transfer döneminin en gözde futbolcularından olan, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrolarına katmak için büyük uğraşlar verdiği Vedat Muriqi'nin, yaşam hikayesi zorluklarla dolu...
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İşte detaylar...
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2018 yılı ara transfer döneminde, Gençlerbirliği'nden Çaykur Rizespor'a transfer olan Kosovalı golcü, kariyerindeki en büyük patlamayı Süper Lig'in 2018-19 sezonunda, Karadeniz temsilcisiyle yaptı.
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Geçen sezon yeşil mavili takımda 34 lig maçında da forma giyen Muriqi, 17 gol atıp 8 de asist üreterek, takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.
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Özellikle Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle performansı daha da artan golcü oyuncu, birçok kulübün radarına girdi.
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Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına karşın, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ısrarla istediği Vedat için, yönetim ilk etapta 10 milyon euro bonservis bedeli belirlese de pazarlıklar neticesinde bu rakam, aşağılara indi.
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Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ı saha dışında karşı karşıya getiren Muriç için, iki ekip de kesenin ağzını açarken, Kosovalı yıldızın transferi adeta yılan hikayesine döndü.
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Vedat Muriç'in, iki takımla da anlaştığına yönelik haberler çıkarken, transfer savaşında galip çıkan taraf sarı lacivertliler oldu.
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Yapılan pazarlıklar sonucunda, Kosovalı golcü ve Rizespor yönetimiyle anlaşmaya varan Fenerbahçe, oyuncuya 4 yıllık sözleşme imzalattı.
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Sarı lacivertli formayı üzerine giyen Vedat Muriqi, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için onurluyum. Bu şanlı tarihe inşallah adımı yazdıracağım." sözleriyle mutluluğunu dile getirirken, 25 yaşındaki futbolcunun hayatının acılarla dolu olduğu ortaya çıktı.
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Savaştan kaçmış...
24 Nisan 1994'te Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde hayata gözlerini açan Muriqi'nin çocukluğu savaşın ortasında geçmiş...
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1998-1999 yılları arasında yaşanan Kosova Savaşı'nda, evini terk etmek zorunda kalan Muriqi, ailesiyle birlikte Arnavutluk'a sığınmak zorunda kalmış.
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Babasını sahada kaybetmiş
Kendisi gibi profesyonel futbolcu olan babası Orhan Muriqi'yi, bir maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden Vedat Muriqi, Kosova'nın Yugoslavya ile savaş içerisinde olduğu dönemde çok zor günler geçirmiş.
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Savaş ortamında yaşadıklarını, geçmişte verdiği röportajlarda anlatan golcü oyuncu, başından geçenleri şu sözlerle dile getiriyor...
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"Allah yüzümüze baktı..."
Evlerinin bombalandığını belirten Vedat Muriqi, "Bizim eve de geldiler. Para ve değerli eşyaları aldılar. Allah yüzümüze baktı ki, bize merhametli bir Sırp gönderdi. Bize, '2 saate kadar kaçın, yoksa burayı bombalayacağız' dediler. 6 yaşındaydım; ama dün gibi hatırlıyorum. Normalde hiç uyarmadan bombalıyorlardı, bizi uyardılar, biz de Arnavutluk’a kaçtık." sözleriyle Kosova'dan nasıl ayrıldığını dile getiriyor.
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Arnavutluk'ta bir eve sığındıklarını belirten Muruqi, savaş süresince başından geçen acı olayları şu şekilde özetliyor:
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"Akrabalarımızla kaçtık. Aileye günlük 2 litre süt veriliyordu. Sabah, öğlen, akşam soğan ekmek yerdik."
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"Annemden ekmek isteyince bulamadığı için ağlıyordu... Amcalarımız kahve içerken şeker atmazlar, biz çocuklara verirlerdi. Çok mutlu olurduk!"
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"Zor bir süreç geçirdik... Sonra geri döndük, o korku hala devam etti. Şu anda çok şükür hiçbir sıkıntı yok."