Vedat Muriqi'den itiraflar: ''Fatih Terim, Ibrahimovic, Lewandowski, Cavani...''

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi, NTV'ye röportaj verdi.
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İşte Kosovalı golcünün açıklamaları;
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Transfer dönemim sıkıntılı geçti. Eşime sorarsanız tatilim heba oldu der. Araya birtakım anlaşmazlıklar gerçekleşince ilk hedefim Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynamaktı. Fenerbahçe'den gelen bir teklifi reddetmek kolay olmadı. Önce burası, sonra Avrupa...
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Yuvamdayım, çocukluk hayalim gerçek oldu. Allah'ın izniyle burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Umarım kulübün tarihine adımı altın harflerle yazdırabilirim.
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Hayallerimden biri İngiltere Premier Lig'i. Fiziksel anlamda mücadele üst düzey ve kendi yapıma da uygun görüyorum.
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Fenerbahçeli olmamı dedem sağladı. Dedemin Fenerbahçe'yi tutmasının sebebi de efsane başkan Ali Şen'in Kosovalı olmasıydı. Fenerbahçe hangi takım diye merak ediyordum, dedem hep anlatırdı.
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Hayal kurmayı seven biriyim ama bir gün Türkiye'de futbolcu olacağımı, Fenerbahçe'de goller atacağımı söyleseniz sizinle kavga ederdim.
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Savaş döneminde Kosova'dan çıkıp futbolcu olmak tamamen kader. Bunun için Allah'a her gün şükrediyorum.
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Savaş döneminde biz şanslıydık, iyi bir Sırp askere denk geldik. "Çıkın yoksa bombalayacağız" dedi. Annem bizi giydirdi, "nereye gidiyoruz" dediğimizde "tatile gidiyoruz" dedi.
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Ben Giresunspor'daydım milli takım sürecindeyken. O dönemki başkanımız Mustafa Bozbağ bana Türk pasaportu aldırdı. Birkaç kere Fatih Terim hocayla konuştuğuna ben şahit oldum.
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Dönemin U21 hocası Abdullah Ercan beni çok beğendiğini söyledi. Olmayınca doğup büyüdüğüm Kosova için seve seve oynamaya başladım.
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Ailede köken olarak Türk bulmamız söylendi, her gün bir evrak veriyorduk. Genel anlamda söylersek evrak işleri araya girdi. 1.5 yıl milli takımsız devam ettim, sonra Kosova forması giymeye başladım.
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Sezona iyi başladık, ilk hafta bizim için çok önemliydi. Onuncu hafta geride kaldı, 3 mağlubiyet aldık bunlardan biri Antalyaspor'a karşı kendi sahamızda. Çok pozisyona giriyoruz, istatistiklere baktığımızda ligin zirvesindeyiz."
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Bazen şanssızlık, bazen iyi koordine olamama... Kaçırdığımız pozisyonlar bize puan kaybı ya da yenilgi olarak dönüyor. Emre abi, Volkan hoca... Hepsi çok tecrübeli. Gelecek haftaki maça kendimizi iyi hazırlıyoruz.
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Fenerbahçe'de kendini geliştirmeme gibi bir durum söz konusu değil. Eksik gördüğüm yanlarım da var. Kafa golüm az. Tipik olarak pivot santrfor değilim ama hava toplarımı geliştirmem lazım.
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Çocukluğumdan beri hiçbir zaman ben bunun gibi olacağım demedim. Ibrahimovic'in sahadaki soğukkanlılığı örnek aldığım bir şey. Lewandowski'nin bitiriciliğini örnek alıyorum. Onların yanısıra Cavani'nin hırsı da etkiliyor.
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Ibrahimovic'in sakinliği, Lewandowski'nin bitiriciliği, Cavani'nın hırsını kendi oyunuma katabilirsem daha iyi olabilirim.
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Beni en çok zorlayan savunmacı Serdar Aziz'di. Artık aynı takımda olduğumuz için çok mutluyum.
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Ali Başkan sağ olsun, telefonla birkaç kez görüştük transfer döneminde. Beni sevdiğini biliyorum, ben de onu çok seviyorum. Milli maçlardan sonra da arıyor çoğu başkanın aksine. Maçı izlediyse pozisyonları değerlendiriyor. İzlemediyse arıyor, gol atmışsın gördüm diyor.