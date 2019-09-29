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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28 Eylül 2019 - 22:54,

Vedat Muriqi yürekleri ağızlara getirdi

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmaya Vedat Muriqi korkuttu.

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Kosovalı golcü ligin ilk 5 haftasında gösterdiği performansla derbiye Fenerbahçe'nin en büyük kozu olarak sahaya çıkmıştı.

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Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'nin Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi.

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Muriqi'nin başındaki kanamayı fark eden hakem Cüneyt Çakır Vedat'ı tedavisi için kenara gönderdi.

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Yıldız futbolcu tedavisinin ardından oyun alanına geri döndü.

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Maç sonrası Kosovalı golcünün kafasına 4 dikiş atıldığı öğrenildi.

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25 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 6 maçta 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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"Beklentimiz gol atmak ve kazanmaktı"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki zamanı doğru kullanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.

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