Vedat Muriqi ve Vedat Milor'un geceye damga vuran diyaloğu!
Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor...
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Fenerbahçe forması giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile ünlü gurme ve akademisyen Vedat Milor arasındaki yaşanan diyalog sosyal medyaya damga vurdu.
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İsim benzerliğinden dolayı sosyal medyada kendisine gelen yorumlardan ve etiketlendiği çekilişlerden esprili bir dille yakınan Vedat Milor, baktığı yerde adaşını gördüğü ifade etti.
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Vedat Milor, yaptığı paylaşımda, "Birkaç ay önce hayatıma giren ve baktığım her yerde onu gördüğüm biri var. Vedat Muriqi. Instagram’da her gün en az 10 çekilişe birlikte etiketleniyoruz. Bir sürü twitte de bana onun adıyla hitap ediyorlar." ifadelerini kullandı.
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Sarı lacivertli ekibin yıldız golcüsünden Vedat Milor'a cevap gecikmedi ve aynı minvalde esprili bir yanıt verdi.
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Kosovalı forvet, kendisinin de güzel mekanlar ve yemeklerin altına etiketlendiğini söyleyerek Vedat Milor sayesinde damak tadının geliştiğini belirtti.
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Vedat Muriqi, "Beni de güzel mekanların ve yemeklerin altına etiketliyorlar. Damak tadımız gelişiyor sayenizde." yazdı.
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Vedat Milor son olarak ise “Sevindim. Afiyet olsun” cevabını verdi.