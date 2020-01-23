Vedat Muriqi ve Vedat Milor'un geceye damga vuran diyaloğu!

Vedat Milor, yaptığı paylaşımda, "Birkaç ay önce hayatıma giren ve baktığım her yerde onu gördüğüm biri var. Vedat Muriqi. Instagram’da her gün en az 10 çekilişe birlikte etiketleniyoruz. Bir sürü twitte de bana onun adıyla hitap ediyorlar." ifadelerini kullandı.