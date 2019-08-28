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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28 Ağustos 2019 - 12:34,

Vedat Muriqi sürprizi! 12 milyon euro...

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir yandan da mevcut oyuncularına gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren Fenerbahçeli kurmaylar, ilk olarak deneyimli teknik adamın kadrosunda düşünmediği Diego Reyes'in sözleşmesini feshetti.

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Takımda istenmeyen bir diğer isim olan Carlos Kameni ile bugün itirabıyla yollar ayrıldı.

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Bütün bunlar yaşanırken takımın iki yıldızı Mija Zajc ve Vedat Muriqi ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Rus ekipleriyle uzun süredir ismi anılan Miha Zajc'ın satılması an meselesi...

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Teknik heyetin satışına onay verdiği Slovenyalı'nın durumu birkaç gün içinde netleşecek.

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25 yaşındaki orta sahadan 6 milyon euro bekleyen Fenerbahçe, bu oyuncunun gitmesi halinde listesindeki isimlere imza attıracak.

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Sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile girdiği transfer savaşını kazanarak kadrosuna kattığı Vedat Muriqi için de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'nin Gazişehir ve Başakşehir maçlarını boş geçmeyen Kosovalı golcü, gösterdiği performans ile parmak ısırtmıştı.

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Vedat Muriqi, havadan ve yerden hakimiyeti, savaşçı yapısı ve son vuruştaki ustalığı ile Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi oldu.

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1994 doğumlu santrfor için Arabistan'dan transfer teklifi geldiği iddia edildi.

12VEDATA 12 MİLYON EURO

VEDAT'A 12 MİLYON EURO!

Bir Arap kulübünün Vedat'ın transferinde 12 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

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Sarı-lacivertli yönetimin ise hiç düşünmeden yapılan bu teklifi reddettiği kaydedildi.

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