Vedat Muriqi şov yaptı, İngilizler büyülendi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İngiltere ile Kosova arasında oynanan karşılaşmada tam 8 gol atıldı. Maça damga vuran isim ise Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi oldu.
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EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda İngiltere ile Kosova karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maçı İngiltere 5-3 kazandı.
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Mücadelenin henüz ilk dakikasında Kosova, Berisha ile öne geçti. Golün asistini yapan isim Muriqi oldu.
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İngiltere, 8. dakikada Sterling ile skora eşitlik getirdi. Harry Kane, mücadelenin 19. dakikasında kaydettiği golle İngiltere'yi öne geçirdi. Karşılaşmanın 38. dakikasında Vojvoda'nın kendi kalesine attığı golle skor 3-1'e geldi. İngiltere, 44 ve 45. dakikalarda Sancho'nun kaydettiği gollerle devreye 5-1 önde girdi.
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Dakikalar 49'u gösterdiğinde bir kez daha sahneye Berisha-Muriqi ikilisi çıktı. Muriqi'in asistinde Berisha attığı golle farkı 3'e indirdi.
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Önceki iki golün asistini yapan Vedat Muriqi, Harry Maguire'nin müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve Kosova penaltı kazandı. Muriqi, 55. dakikada penaltıyı gole çevirdi.
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İngiltere'de Harry Kane 65. dakikada penaltı atışından faydalanamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İngiltere, Kosova'yı 5-3 mağlup etti.
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VEDAT: KÜÇÜK HATALARIN BEDELİ AĞIR OLUR
Maçın ardından verdiği röportajda 'Küçük hataların bedeli ağır olur' ifadelerini kullanan Vedat Muriqi, İngiliz basınından da övgü aldı.
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Tottenham'ın da Vedat'ı izlemek için maça gözlemci gönderdiği belirtilirken 1 gol, 2 asistlik performans ve üçüncü bölgedeki etkili oyunun Kosova'ya yardımcı olduğu yazıldı.
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Öte yandan Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse takım arkadaşı için, ''Çok hırslı, çok istekli, çok çalışkan... Lewandowski’ye benzetiyorum kendisini. Bunu ona da söylüyorum. Bence 2-3 sezon içinde Bayern seviyesinde olacak'' dedi.
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Vedat'ın maç sonu sözleri şöyle:
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"İkinci yarıda oynanan oyun için mutluyum ama ilk yarıdaki performans bizi geriye götürür. Cevelitarık ve Karadağ maçlarına odaklanacağız."
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"Son 45 dakikalık bölüm oynadığımız futbol belki de bizim için bugüne kadar olan en iyi performanstı"