Vedat Muriqi bilmecesi! “Evet, arkadaşlar bilerek kart gördüler”

GÖZ DOKTORUNA DİŞ RÖNTGENİ GÖSTERMEK! Tahkim Kurulu... Bir nev’i futbolun Anayasa Mahkemesi’dir orası. Futbol adına son sözü onlar söyler. Tıpkı bugün; Türk futbolunun 1 numaralı gündemi haline gelen Kulüp Lisans Talimatı konusunda yapılan değişiklikleri, başvuruları, itirazları ‘değerlendirip’ (!) son sözü söyledikleri gibi... Diyelim Kulüp Lisans Kurulu bir karar açıklıyor. Sonra X kulüp buna itiraz edecek. Gideceği ‘mali verilerle’ olmazını izah edeceği yer, ‘onlar.’ Yani o hukukçu arkadaşlarımız! Peki, Allah aşkına... Biri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavir; ikisi; 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yayınlanan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yetkilendirilmiş bağımsız denetçi; bir diğeri; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetkilendirilmiş serbest muhasebeci mali müşavir; diğer iki üyesi, işletme veya ekonomi alanında en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip. Kısaca her biri mali işlerde uzman, bu işin adeta ‘bilirkişisi’ olan; bu Kulüp Lisans Kurulu’nun verdiği kararlar ve o kararlara karşı yapılan itirazlar konusunda ‘nihai sözü’ Tahkim Kurulu’ndaki ‘hukukçu’ arkadaşlarımız mı söyleyecek?