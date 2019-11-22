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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
A Spor
22 Kasım 2019 - 11:22,

Vedat Muriqi için büyük tehlike!

Sakatlığı bulunan Vedat Muriç'ten riskli bir haber geldi...

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Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor.

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Mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi eksikler can sıkıyor.

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Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Max Kruse, Vedat Muriç ve kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla, Malatya deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

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Kruse ve Muriç'in Göztepe maçına kadar yetiştirilmesi beklenirken, 25 yaşındaki golcüden sarı-lacivertlileri üzen bir haber geldi.

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Fenerbahçe'nin yıldız forveti Vedat Muriç, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ayak bileği burkarak sakatlık geçirmişti.

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Sakatlığına rağmen maçı tamamlamayı başaran Kosovalı golcüye maçın ardından yapılan kontrollerde ayak bileğinde ödem tespit edilmişti.

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Kosova Milli Takımı aday kadrosuna da çağrılan Muriç, yaşadığı sakatlık sebebiyle ülkesinin EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynadığı Çekya ve İngiltere karşılaşmalarının kadrosuna çıkarılmıştı.

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DURUMU BEKLENENDEN KÖTÜ ÇIKTI

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Ligin 13. haftasında oynanacak Göztepe maçıyla sahalara dönmesi beklenen Muriç'in durumu beklenenden kötü çıktı.

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Malatyaspor karşısında forma giymeyecek olan Kosovalı golcünün sakat olan bölgeden tekrar sakatlanması halinde en az 5 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

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Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig'de 11 maçta forma giydi.

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Yetenekli golcü, rakip fileleri tam 7 kez havalandırdı.

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Vedat Muriqi ayrıca 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

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