'Vedat MuriÃ§' sonrasÄ± flaÅŸ karar! Galatasaray...

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
12 Temmuz 2019 - 07:58,

'Vedat Muriç' sonrasÄ± flaÅŸ karar! Galatasaray...

Transferde son dakika geliÅŸmesi...

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Spor Toto SÃ¼per Lig'i ÅŸampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hÄ±z kazandÄ±.Â

2

BirÃ§ok mevki iÃ§in oyuncu arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarÄ±na gÃ¶re giriÅŸimlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

3

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde 3 transferini birden resmen aÃ§Ä±klayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar Jimmy Durmaz, Åžener Ã–zbayraklÄ±, Adem BÃ¼yÃ¼k, Babel ve Ozornwafor'u kadrosuna katmÄ±ÅŸtÄ±...

4

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lar daha sonra bir sÃ¼re FenerbahÃ§e ile Vedat MuriÃ§ yarÄ±ÅŸÄ±na girdi.Â

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Kosova'lÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± FenerbahÃ§e'ye kaptÄ±ran SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, golcÃ¼ arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±.Â

6

Fanatik'in haberine gÃ¶re; scout ekibinin heyete Ã¶nerdiÄŸi, teknik direktÃ¶r Fatih Terim tarafÄ±ndan da onay verilen Benjamin Tetteh, geÃ§en sezonun devre arasÄ±nda Galatasarayâ€™Ä±n kapÄ±sÄ±ndan dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼.

7

KulÃ¼bÃ¼ Sparta Prag son anda fiyat artÄ±rÄ±nca, 22 yaÅŸÄ±ndaki GanalÄ± futbolcunun transferi gerÃ§ekleÅŸmemiÅŸti.

8

Cim Bomâ€™un Tettehâ€™e olan ilgisi hala devam ediyor, Sparta Pragâ€™la da dirsek temasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

9

Galatasaray, opsiyonlu kiralama formÃ¼lÃ¼yle iÅŸi bitirmek isterken, Sparta Pragâ€™Ä±n ÅŸu ana kadar iki forvet transferi yapmasÄ±, Tettehâ€™in yolunu aÃ§tÄ±.

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Libor Kozakâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra Martin Graciarâ€™Ä± kiralayan Ã‡ekya kulÃ¼bÃ¼nde ÅŸu anda golcÃ¼ bolluÄŸu yaÅŸanÄ±yor. Tetteh de Ã¶zellikle Åžampiyonlar Ligi faktÃ¶rÃ¼ nedeniyle Galatasarayâ€™a gelmeyi Ã§ok istiyor.

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