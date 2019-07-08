Vedat Muriç derbisi Fenerbahçe'nin! İşte ödenecek bonservis...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi transferinde son gülen Kanarya oldu. Oyuncuya ödenecek rakam ve Rize'ye verilecek isimler de netlik kazanırken; yazarlarımız Vedat Muriç'le ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.
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Fenerbahçe geçtiğimiz nisan ayı sonunda kulübüyle söz kestiği ancak daha sonra Galatasaray’ın da talip olmasıyla yılan hikâyesine dönen Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Muriqi’nin transferinde mutlu sona ulaştı.
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Sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Ersun Yanal ve ekibinin ısrarla istediği Kosovalı forvet oyuncusunu, başkan vekili Semih Özsoy’un devreye girmesi sonucunda renklerine katmayı başardı.
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Daha önce de Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır için yarışan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer rekabetinde kazanan taraf bir kez daha sarı lacivertliler oldu.
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Comolli Rize'yi, Özsoy da Muriqi’yi ikna etti
Daha önce yapılan görüşmelerde kariyeri açısından Galatasaray’a gitmesinin daha doğru olacağını ifade eden Muriqi, Özsoy’un çabalarıyla Fenerbahçe’nin 4 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.
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Sarı lacivertlilerin Muriqi karşılığında Rizespor’a kiralık vereceği oyuncuların büyük olasılıkla kaleci Berke Özer, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin ve Mahsun Çapkan olması bekleniyor. Bu konu hafta içinde netleşecek.
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Sarı lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli, önceki gün bir araya geldiği Çaykur Rizesporlu mevkidaşı Yılmaz Bal ile 3.5 milyon Euro para artı dört kiralık oyuncu ve genç kaleci Tarık Çetin’i bonservisiyle vermek koşuluyla anlaşmaya vardı.
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Comolli’nin Bal ile görüşmenin ardından başkan vekili Semih Özsoy, Vedat Muriqi ile menajeri Haluk Canatar’ı evinde ağırladı.
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Transfer açıklamasında ‘UEFA prosedürü’ vurgusu
Vedat Muriqi transferinin kesinleşmesinin ardından Fenerbahçe Kulübü’nün sosyal hesabından çarpıcı paylaşımlar yapıldı. Önce alev topu şeklinde bir görsel paylaşılarak, transfer açıklaması yapılacağı sinyali verildi. Ardından ‘Biz Fenerbahçeyiz’ hashtag’i ile transfer duyuruldu. Bu tweet birkaç saat içinde 63 bin beğeni ve 16 bin retweet aldı.
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Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada da, ‘Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır” denildi. ‘UEFA transfer prosedürü’ ifadesine özellikle yer verilmesi, “Galatasaray’a gönderme yapılıyor” yorumlarına yol açtı.
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YAZARLARIMIZ NELER DEDİ?
RÜŞTÜ REÇBER - iDEAL BiR SANTRFORVedat Muriqi gol yollarındaki üstün becerisinin yanında bir santrforda bulunması gereken birçok özelliğe sahip. Dar alanda çabukluğu, hava toplarına hakimiyeti ve takım arkadaşlarını oyuna sokma becerisi Muriqi’nin en başta gelen olumlu özellikleri. Muriqi’den iyi verim almanın birinci yolu, onu mümkün olduğu kadar çok topla buluşturmaktan geçiyor. Fenerbahçe’nin oyun planının bu yönde olması lazım.
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GÜNTEKİN ONAY - GENÇ VE HIZLI GELiŞiYOR
Vedat Muriqi, henüz 25 yaşında ve hızlı bir şekilde gelişme kaydetti. Çok güçlü. Sol ayağı çok iyi. Sırtı dönük oynamayı biliyor. Yüksek toplarda etkili. Savunma arkasına koşu özelliği var. Karakterli ve iş ahlakı yüksek bir futbolcu. Olumlu özelliklerine karşın teknik kalitesi 1’inci sınıf değil. Boyuna göre hareketli ancak atletik değil. Çabukluk ve sürat konusunda eksikleri var. Dönemsel devamlılık sorunları yaşıyor.
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HAKAN ÜNSAL - F.BAHÇE’NiN iHTiYACI VARDI
İşin içinde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin olması Muriqi’nin gerçek değerinin üzerinde bir rakama transfer olmasını sağladı. Bu işte kazanan, Rizespor oldu. Fenerbahçe’nin Muriqi’ye Galatasaray’dan daha çok ihtiyacı vardı. Muriqi, fiziğini iyi kullanıyor, top saklama özelliği var ve iyi şut atıyor. Fakat bu tür oyuncular çevresindekiler iyi olursa iyi oynar. Fenerbahçe’nin takım organizasyonu bu bakımdan halen sıkıntılı.