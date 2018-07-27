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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Ve UEFA resmen açıkladı! Listede tek Türk...
Futbol

Ve UEFA resmen açıkladı! Listede tek Türk...

UEFA, 2018-19 sezonuna damga vurmasını beklediği 50 oyuncu resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

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Avrupa'nın en önemli altyapılarından oyuncuların bulunduğu listede bir de Türk oyuncu yer aldı. İşte o liste:

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Ethan Ampadu (17 - Chelsea)

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Houssem Aouar (20 - Lyon)

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Jan-Fiete Arp (18 - Hamburg)

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Kepa Arrizabalaga (23 Athletic)

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Leon Bailey (20 - Leverkusen)

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Nicolo Barella (21 - Cagliari)

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Sander Berge (20 - Genk)

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Fedor Chalov (20 - CSKA)

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Federico Chiesa (20 - Fiorentina)

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Ante Coric (21 - Roma)

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Frankie de Jong (21 - Ajax)

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Matthijs de Ligt (18 - Ajax)

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Yusuf Yazıcı (21 - Trabzonspor)

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Emanuel Bonaventure Dennis (20 - Club Brugge)

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Mikkel Duelund (21 - Midtjylland)

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Phil Foden (18 - Manchester City)

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Martin Graiciar (19 - Fiorentina)

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Amine Gouiri (18 - Lyon)

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David Hancko (20 - Fiorentina)

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Amine Harit (21 - Schalke)

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Ivan Ignatyev (19 - Krasnodar)

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Luka Jovic (20 - Eintracht Frankfurt)

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Kirill Kirilenko (17 - Brest)

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Justin Kluivert (19 - Roma)

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Hirving Lozano (22 - PSV)

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Malcom (21 - Barcelona)

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Dennis Man (19 - Basel)

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Sergej Milinkovic-Savic (23 - Lazio)

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David Neres (21 - Ajax)

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Pedro Neto (18 - Lazio)

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Benjamin Pavard (22 - Stuttgart)

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Rodri (22 - Atletico Madrid)

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Abel Ruiz (18 - Barcelona)

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Roland Sallai (21 - APOEL)

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Jadon Sancho (18 - Dortmund)

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Malang Sarr (19 - Nice)

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Ryan Sessegnon (18 - Fulham)

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Volodymyr Shepelev (21 - Dinamo Kiev)

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Milan Skrinar (23 - Inter)

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41 / 52

Monor Solomon (19 - Maccabi Petach)

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Mile Svilar (18 - Benfica)

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Martin Terrier (21 - Lyon)

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Kieran Tierney (21 - Celtic)

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Lucas Torreira (22 - Arsenal)

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Ferran Torres (18 - Valencia)

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Viktor Tsyhankov (20 - Dinamo Kiev)

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48 / 52

Felix Uduokhai (20 - Wolsfburg)

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49 / 52

Dayot Upamecano (19 - Leipzig)

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50 / 52

Hannes Wolf (19 - Salbzurg)

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Szymon Zurkowski (20 - Gornik Zabrze) (A Spor)

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