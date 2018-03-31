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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Ve Tsubasa efsanesi geri döndü! Ronaldo, Messi, Arda Turan...
Futbol

Ve Tsubasa efsanesi geri döndü! Ronaldo, Messi, Arda Turan...

90’lı yıllarda çocukların efsanesi olan çizgi film karakteri Tsubasa, tekrar televizyonlara dönmeye hazırlanıyor. Senaryoda bu kez Ronaldo ve Messi de olacak.

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
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Tsubasa’nın yaratıcıları, önümüzdeki sene Rusya’da yapılacak Dünya Kupası öncesinde 24 bölümden oluşan 2 sezonluk çizgi film hazırladı. Öte yandan ilk fragman yayınlandı...

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
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Japonya’nın Dünya Kupası’na katılma serüveni ile başlayacak olan çizgi film, Dünya Kupası’nda Tsubasa’nın Messi, Ronaldo ve Neuer gibi yıldızlarla karşı karşıya gelme hikayesini de anlatacak. Ekranlara dönmeye hazırlanan Tsubasa'nın ilk bölümü 1 Nisan'da Tokyo'da yayınlanacak.

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
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1983-86 yılları arasında dünyada büyük bir üne kavuşan Tsubasa, 1990’lı yıllarda ülkemize de gelmiş ve birçok çocuğun futbol hayali ile yanıp tutuşmasına neden olmuştu.

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
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Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesinde yayınlanması planlanan Tsubasa yeni sezon bölümleri Türkiye’de de ekranlara gelecek. Kaptan Tsubasa hangi kanalda yayınlanacak ve ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı.

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
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Ronaldo ve Messi'nin de yer alacağı Captain Tsubasa efsanesinin günümüze uyarlanmış halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte çizgi filmde yer alan karakterler ve aralarında Arda Turan'ın da yer aldığı günümüzdeki temsilcileri:

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
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Nakanishi

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
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Wayne Shaw

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
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Genzo Wakabayashi

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
9 / 65

Buffon

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
10 / 65

Deuter Müller

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
11 / 65

Neuer

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
12 / 65

Wakashimazu

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
13 / 65

Casillas

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
14 / 65

Gino Hernandez

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
15 / 65

David De Gea

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
16 / 65

Yuzo Morisaki

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
17 / 65

Courtois

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
18 / 65

Hermann Kaltz

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
19 / 65

Per Mertesacker

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
20 / 65

Hajime Taki

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
21 / 65

Pique

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
22 / 65

Hiroshi Jito

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
23 / 65

Thiago Silva

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
24 / 65

İzawa

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
25 / 65

Dani Alves

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
26 / 65

Ryo İshizaki

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
27 / 65

Pepe

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
28 / 65

Jun Misugi

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
29 / 65

Pirlo

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
30 / 65

Juan Diaz

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
31 / 65

Hazard

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
32 / 65

Kazuo Tachibana ve Masao Tachibana

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
33 / 65

Aleksey Berezutskiy ve Vasili Berezutskiy

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
34 / 65

Roberto Hongo

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
35 / 65

Mourinho

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
36 / 65

Takeshi Sawada

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
37 / 65

Bale

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
38 / 65

Elle Sid Pierre

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
39 / 65

Giroud

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
40 / 65

Karl Heinz Schneider

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
41 / 65

Thomas Müller

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
42 / 65

Makoto Soda

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
43 / 65

Di Maria

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
44 / 65

Hikaru Matsuyama

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
45 / 65

Iniesta

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
46 / 65

carlos santana

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
47 / 65

İbrahimovic

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
48 / 65

Rival

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
49 / 65

Neymar

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
50 / 65

Teppei Kisugi

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
51 / 65

Arda Turan

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
52 / 65

Shun Nitta

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
53 / 65

Morata

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
54 / 65

Shingo Takasugi

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
55 / 65

Kompany

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
56 / 65

Shingo Aoi

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
57 / 65

Falcao

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
58 / 65

Urabe

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
59 / 65

Alexis Sánchez

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
60 / 65

Tsubasa

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
61 / 65

Messi

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
62 / 65

Hyuga

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
63 / 65

Ronaldo

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
64 / 65

Bay Mikami

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
65 / 65

Sven-Goran Eriksson

SPORArda Turan

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